Мониторинг загрязнения воздуха в Красноярске: следим за ним на карте

Датчики берут пробы прямо из дымовых труб. Фото: sibgenco.online

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Экологический мониторинг на красноярских ТЭЦ

С декабря 2021 года эта информация представлена на специальном разделе сайта СГК. Там в режиме реального времени энергетики публикуют итоги замеров датчиков на трубах трех тепловых электростанций в Красноярске. Все приборы прошли аккредитацию у независимых экспертов. Система выстраивает графики по усредненным двадцатиминутным значениям замеров. Речь идёт о пяти веществах: оксиды и диоксиды азота, диоксиды серы, угарный газ и твердые частицы PM 2.5 и 10.

Газы для анализа отбирают прямо изнутри труб — на высоте около 100 метров в их бетонных стенках просверлены сквозные отверстия, в которых и располагаются датчики. Пробы поступают в газоанализаторы, затем система передает данные в пункты контроля, откуда информация поступает на сервер.

Запуску системы предшествовали два года подготовительной работы. Специалисты монтировали высотные датчики, ставили пункты контроля, связывали их между собой, отлаживали систему анализа данных с их последующей визуализацией в открытом доступе. Читать полный текст

СПРАВКА

Взвешенные частицы (РМ — particulate matter) — загрязнитель атмосферного воздуха, находящаяся в воздухе во взвешенном состоянии смесь твердых и жидких частиц. Классифицируются на частицы диаметром менее 10 микрометров (PM10) и частицы диаметром менее 2,5 мкм (PM 2.5).