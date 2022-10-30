Старейшей тюрьме Красноярского края исполнилось 375 лет. Фото: ГУФСИН России по краю

Старейшему учреждению исправительной системы на территории Красноярского края исполнилось 375 лет. И находится она – нет, не в краевом центре, а в городе Енисейске. Именно он был в 17 веке крупнейшим административным и экономическим центром Восточной Сибири. А где крупное поселение – там наверняка должно быть место для содержание людей, преступивших закон. Так в 1647 году в Енисейском остроге появилась тюремная изба «в тыну» (тын – высокий деревянный забор с заостренными концами).

Кстати, в 1665 году в ней содержался под стражей известный раскольник протопоп Аввакум, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по краю. В 1680 году в стенах Енисейского острога уже существовала обширная тюрьма с одиночными камерами для важных преступников. А в здании, где сегодня размещается Центр занятости населения, тюрьма была с 1782 по 1850 год.

Главные въездные ворота. Фото: ГУФСИН России по краю

В 1844 году местный начальник обратил внимание, что арестантов стало трудно охранять: тюрьма в центре, мимо ходит публика, разговаривает с ними. Но это полбеды. Хуже то, что кирпичный пол в старом казенном доме легко разбирался. Можно было спрятать под него любые запрещенные вещи. Поэтому с разрешения генерал-губернатора Енисейской губернии возвели новое здание с забором в семь аршинов и с двумя дворами, мужским и женским.

Что сказать в плане бытовых условий… печально все было. Попавшие сюда не исправлялись, а все больше теряли человеческий облик. Жили впроголодь, на подаяния, медицины никакой, благоустройства никакого.

Главный корпус, вид с востока. Фото: ГУФСИН России по краю

Современное здание тюрьмы появилось уже в 1865 году (забегая вперед, скажем – сейчас здесь СИЗО). Кстати, и оно оказалось ненадежным – в 1877 году из местного острога бежали 12 арестантов через подкоп.

К концу XIX – в начале ХХ века значительную часть постояльцев енисейской тюрьмы уже составляли политические заключенные – народовольцы, эсеры, анархисты, большевики. В тюрьме они отбывали часть срока, а затем вывозились на поселение. Побывал в енисейской тюрьме и Иосиф Сталин, на несколько недель задержался в марте 1913 года перед отправкой в Туруханскую ссылку. Во время репрессий 30-х годов енисейская тюрьма вновь приняла большое количество политических заключенных. Среди них оказался архиепископ Лука – в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий. С середины 50-х годов енисейская тюрьма стала принимать только уголовников.

Современный корпус. Фото: ГУФСИН России по краю

Сегодня в Тюрьме-2 отбывают наказание осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления и осужденные, переведенные из колоний в тюрьму за нарушения установленного порядка отбывания наказания. Также в учреждении содержатся лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений.

Условия, конечно, иные, чем сто и двести лет назад – грех жаловаться. В камерах тепло, чисто, есть вода и канализация, телевизоры и холодильники. Работают с сидельцами более 200 сотрудников, такова штатная численность пенитенциарного учреждения. Сказать, что они охраняют, будет неверным – акцент делается именно на исправление, чтобы граждане сознательно больше не стремились попасть за решетку вновь.

В качестве трудотерапии – заключенные изготавливают тротуарную плитку, выпекают и продают хлеб, производят мясную продукцию и полуфабрикаты. Это чтобы не говорили, что государство полностью их содержит. Есть на территории енисейской тюрьмы и часовня Святителя Николая.