В Красноярске на проспекте Мира осветили памятник культурного наследия - Дом Смирновых

В Красноярске на проспекте Мира осветили памятник культурного наследия. Фото: служба по охране архитектурных памятников

В Красноярске в историческом центре появилась архитектурная подсветка еще одного старинного здания. Это объект культурного наследия регионального значения «Торговый дом Смирновых», который находится на перекрестке проспекта Мира и улицы Вейнбаума. Двухэтажный особняк был построен в 1849 году, здесь находились магазины и торговые склады, а наверху – жилые помещения. До недавних пор здание находилось на реставрации, а теперь приобрело обновленный во всех отношениях вид.

В краевой службе по охране архитектурных памятников рассказали, что собственник установил подсветку за счет собственных средств без привлечения средств краевого или муниципального бюджетов.

- На сегодняшний день архитектурное освещение памятников культурного наследия является неотъемлемой частью современных российских городов. В вечернее и ночное время суток подсветка подчеркивает художественную ценность исторических зданий и выявляет их особую градостроительную роль, - подчеркнули в службе.