В Красноярске на неделе ожидается потепление до +6 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидается сравнительно теплая неделя с потеплением до +6 градусов. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода в Красноярске на первой неделе ноября 2022 года.

В понедельник и вторник погода дневная температура ожидается в пределах +2 градусов и переменная облачность, но без осадков. Возможны порывы ветра до 5-8 метров в секунду. Ночью возможны заморозки до -7 градусов.

В среду и четверг синоптики обещают практически полный штиль. Погода будет пасмурная, но без осадков, воздух прогреется до +4 градусов, но по ночам будет холодать до -1-2 градусов.

А вот в пятницу, которая будет выходным в честь Дня народного единства, ожидается +1 градус максимум. Без осадков, но усилится ветер. Возможны порывы до 15 метров в секунду. Ночью же столбик термометра покажет около -1 градуса.