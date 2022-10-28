В Красноярске нашли голодного молодого человека, который сбежал из кафе, не заплатив 33 тысячи рублей. Стоп-кадр видео

Несколько дней назад в Красноярске заговорили некой компании молодых людей, которые погуляли «на славу» в гриль-баре «Крылья» на улице Молокова. 19 октября два парня и девушка несколько часов провели в заведении, вкусно ели и пили, ни в чем себе не отказывали. А потом один за другим исчезли, не заплатив. Счет немалый – 33 тысячи рублей. Совладелица «Крыльев» обратилась к горожанам в соцсетях, попросила помощи найти компанию. Показала снимки с видеокамеры, установленной над входом, и даже пообещала вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

История получила продолжение: через пару-тройку дней счет был оплачен родственниками одного из халявщиков, причем в двойном размере, в знак извинения. А именно дедушкой. И дедушка этот – известный в городе человек, в прошлом руководитель крупного предприятия «Красмаша». Оказывается, происходит такое не в первый раз, у внука прямо хобби – знаменитого деда подставлять: поел, сбежал, а деду компенсировать убытки заведениям.

И вроде все шито-крыто было прежде, но ситуация вышла из-под контроля и стала достоянием общественности. В дом к молодому человеку нагрянули силовики, подхватили под белы руки – и в отдел полиции.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что с мая по октябрь поступило 4 заявления от владельцев различных кафе города. Общая сумма ущерба превышает сотню тысяч рублей. Сидя перед сотрудником полиции, он был немногословен (хотя до этого в соцсетях было видео, где он кричит в гневе, что его подставили).

По статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» молодому человеку грозит штраф в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 5 тысяч рублей. Однако суть не в этом. Может, пора заканчивать спонсировать выходки 23-летнего «мажора»…