В Красноярске экипажи общественного транспорта отмечают профессиональный праздник. Фото: Гортранс

В этом году 30 октября профессиональный праздник отмечают работники автомобильного и городского пассажирского транспорта: водители автобусов, кондукторы и технический персонал. Это более двух тысяч сотрудников двух муниципальных автобусных предприятий и муниципального предприятия электрического транспорта «Гортранс», а также работники 35 организаций – частных перевозчиков. В этот день сотрудники принимают поздравления не только от близких, но и получают оценку своей работы от главы города, депутатов городского Совета, министерства транспорта.

На городском автобусном маршруте № 19 красноярского пассажирского автотранспортного предприятия № 7 работает слаженная команда водителя Александра Джуплий и кондуктора Натальи Василенко.

Представитель водительской династии Александр Джуплий пошел по стопам отца и уже 35 лет трудится в этой сфере. Работать водителем он хотел с детства, а сейчас мечтает пересесть за руль одного из 84 современных автобусов, которые по программе губернатора Красноярского края «Новый автобус» выйдут на линию в ближайшее время. Пока он работает на МАЗ 103 2011 года выпуска.

«Самые главные качества для водителя – это внимательность и хладнокровность, – делится Александр. – Ведь на дороге не все соблюдают правила дорожного движения, а кто-то и вовсе препятствует проезду автобуса по выделенной полосе или заезду в карман остановочного пункта. Нужно всегда быть начеку. Мне нравится моя работа, она очень нужная, и лучшим подтверждением этого являются слова благодарности от пассажиров».

Работа накладывает свой отпечаток и на стиль управления личным автомобилем, за рулем которого Александр старается не создавать препятствия движению общественного транспорта.

Наталья Василенко 10 лет работает кондуктором. Ежедневно она принимает оплату больше, чем у тысячи пассажиров. Рабочий день Натальи начинается и заканчивается с медицинского осмотра, получения или сдачи кассового аппарата и выручки, а проходит среди пассажиров, большинство из которых стали хорошими знакомыми при поездках на одном и том же маршруте. Наталья признается, что любит свою работу за то, что она дает возможность общения со многими интересными людьми.

«Самое главное в моей профессии – стараться быть на позитиве, переводить намечающиеся конфликты в шутку. Если относишься к людям с добротой, они тебе тем же отвечают», – рассказывает Наталья и вспоминает, как однажды пассажир подарил ей самодельную открытку с пожеланиями чаще улыбаться.

Когда в автобусе случается поломка, на помощь экипажу приходит слесарь с 23-х летним стажем Иван Кривоногов. Через его умелые руки проходят МАЗы, ЛиАЗы и автобусы других марок, которые по техническим причинам сошли с линии. Иногда ломаются несколько машин в один день. На исправление поломки уходит от 5 минут до нескольких дней.

Работа слесарем – это в прямом смысле тяжелый труд. При ремонте больших машин приходится поднимать детали до 100 килограммов, а задний мост автобуса весит несколько тонн. Его поднимают с помощью погрузчика.

Первый свой транспорт – велосипед – Иван починил в семь лет, и сейчас друзья и родственники часто обращаются к нему с просьбами о ремонте техники.

«Я с самого детства хотел что-то конструировать, устранять неполадки. И эта профессия мне пришлась по душе», – рассказывает слесарь.

Главными качествами для работы в своей профессии Иван называет сосредоточенность. Чтобы правильно машину отремонтировать, нужно ее корректно продиагностировать и точно выявить проблему. Тогда и ремонт займет гораздо меньше времени и сил.

Среди преимуществ работы на городском общественном транспорте и Наталья Василенко, и Александр Джуплий, и Иван Кривоногов отмечают стабильность и хороший социальный пакет. Это и достойная заработная плата, и увеличенный отпуск (у слесарей – 36 дней, у кондукторов – 43 дня, а водителей – 50 дней), и досрочный выход на пенсию для водителей (по достижении трудового стажа 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин). Ну, и главное, – она дарит ощущение причастности к большому и важному делу, ведь именно общественный транспорт ежедневно доставляет горожан на работу, учёбу, социальные учреждения, да и просто в гости друг к другу.

Автотранспортные предприятия также приглашают жителей Красноярска и пригородов устраиваться на работу водителями и кондукторами.