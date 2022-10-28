На медиафоруме «Енисей.РФ» показали архивные документальные фильмы о Таймыре. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

В Красноярске проходит ежегодный медиафорум «Енисей.РФ», десятый по счету, собравший в конгресс-холле Сибирского федерального университета представителей СМИ, блогеров, лидеров общественного мнения и экспертов отрасли. В нем принимают участие более 650 человек из 38 городов России. Программа интересная и насыщенная, работают 30 дискуссионных и практических площадок, на которых выступают более 40 экспертов в области журналистики, маркетинга, социальных сетей, дизайна и других.

Но нам бы хотелось отметить одну из площадок: показ документальных фильмов о Таймыре, снятых в 60-80-х годах прошлого столетия Норильской телестудией. Учитывая суровые условия Крайнего Севера, в которых работали операторы и журналисты полвека назад, сегодня эти фильмы стали уникальным и бесценным архивом, информацией от первого лица. Их бережно хранили в запасниках в Северном городе, пока не появилась возможность отреставрировать пленку и перевести в цифровой формат. Для этого фильмы доставили в Красноярск. Проект реализован совместно государственной телерадиокомпанией «Красноярск» и компанией «Норникель» специально к 65-летию краевого телевидения.

Посмотреть документальные фильмы собрались ветераны краевой журналистики, среди которых есть и те, кто работал в Норильске. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Посмотреть несколько фильмов в уютном конференц-зале собрались гости медиафорума, студенты и ветераны краевой журналистики. Многие из которых в свое время работали в Норильске и были причастны к тем событиям. Для показа было выбрано три фильма:

«Серёжкина долина» рассказывает о смертельных опасностях освоения тундры. Фильм «Морж» демонстрирует внимательное и бережное отношение людей к живой природе Севера. И лента «Хантайка. Год первый» - документалисты запечатлели лица строителей Усть-Хантайской ГЭС, которые в 1963-м году приступили к возведению самой северной в мире гидроэлектростанции в условиях вечной мерзлоты.

- Эти ленты запечатлели настоящих тружеников, людей с железным характером, которые делали своё дело, не боясь суровых условий Севера. В фильмах поименно названы простые рабочие, например, те, что строили Хантайскую ГЭС. Именно эти фильмы могут стать наглядным примером того, как надо жить, как трудиться и к чему стремиться. Надеюсь, проект непременно получит дальнейшее развитие, - рассказал ветеран красноярской журналистики, бывший сотрудник Норильской телестудии Игорь Михайлишин.

Оцифрованные архивные черно-белые кадры. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Эти фильмы – настоящая ценность. И для старшего поколения, которое увидит, вспомнит, и для младшего – для наших детей и внуков, которые будут доподлинно знать, как происходило освоение Севера. Прекрасно, что удалось сохранить такие кадры. Уверен, для этого проделана очень большая и кропотливая работа, - поделился ветеран красноярской журналистики, в прошлом директор краевого радио Валерий Коротченко.

Добавим, «Норникель» является генеральным партнером медиафорума «Енисей.РФ». Сегодня, 28 октября, компания совместно с сообществом «Лига Странников» и информационным агентством ТАСС проводит мастер-класс «Как снимать top news». Спикером площадки станет специальный фотокорреспондент ТАСС, лауреат международных фотоконкурсов Сергей Бобылев.