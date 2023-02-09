Правительство Красноярского края рассказывает аграриям о новых мерах господдержки Фото: Мария ЛЕНЦ

С каждым годом федеральным правительством и правительством края принимаются все новые меры поддержки агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство – это и значимый сектор экономики, и занятость сельского населения, и продовольственная безопасность. В наступившем году в южных, западных и центральных районах края уже прошли совещания по изменениям в профильном законодательстве. Представители минсельхоза края рассказали руководителям и специалистам сельхозорганизаций и районных сельхозотделов о новациях в растениеводстве, животноводстве, развитии малого предпринимательства. В пятницу 10 февраля такое же мероприятие запланировано и на востоке региона.

По словам Леонида Шорохова, необходимо донести до ответственных лиц на местах, как теперь будет предоставляться финансовая поддержка. Важно, что сроки получения средств сократились. Так, до 1 апреля субъектам АПК необходимо перечислить около 50% федеральных денег, до 1 июня – 80%. В этом году на развитие АПК запланировано около 10 миллиардов рублей. Однако обсуждается возможность увеличить эту сумму за счет привлечения дополнительного финансирования.

Из федерального бюджета аграрии могут получить кредиты по льготной ставке до 5% годовых. В этом году краю уже переведено более 140 миллионов рублей на льготное кредитование малых форм хозяйствования, развитие растениеводства и животноводства, переработку сельхозпродукции. С этого года на льготные кредиты также могут рассчитывать владельцы личных подсобных хозяйств. Для этого нужно обратиться в аккредитованные российские кредитные организации. Основным оператором программы является Россельхозбанк.

Добавим, что предприятиям агропромышленного комплекса возместили более 140 миллионов рублей на покупку новых машин и оборудования. Это 30% от их стоимости. В списке получивших помощь 30 предприятий из 14 районов, которые занимаются выращиванием и переработкой продукции растениеводства, мясным и молочным направлением, производством продуктов питания, сушкой зерновых, разведением рыб для реализации населению и так далее. Министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов подчеркнул, что такая поддержка крайне важна в сложившихся условиях, когда нарушены цепочки поставок, а цены на ресурсы растут.