«Заставили спрыгнуть со второго этажа и двадцать раз ударили ножом»: в Туве трех кадетов будут судить за убийство приятеля с особой жестокостью

В Туве будут судить трех воспитанников кадетского корпуса за жестокое убийство приятеля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве перед судом предстанут трое воспитанников кадетского корпуса, которые убили 18-летнего парня с особой жестокостью. Об этом сообщает республиканский СК.

Все случилось 4 сентября 2022 года. В тот день 18-летний выпускник кадетского корпуса тайно пробрался в общежитие к своим трем младшим приятелям, которые продолжали там учиться. Ребята где-то достали алкоголь и начали выпивать.

По ходу застолья между младшими и старшим возникла ссора. Подростки все вместе избили несчастного, после чего заставили того спрыгнуть со второго этажа. На этом компания не успокоилась, они вышли на улицу и продолжили издеваться над парнем.

Как рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе ведомства, причиной ссоры в том, что за два дня до этого парням показалось, что старший товарищ общается с ними пренебрежительно.

- Они не только заставили спрыгнуть его со второго этажа. Обвиняемые нанесли ему множественные ножевые ранения. Начали еще в общежитии, продолжили, когда тот спрыгнул. В общей сложности около 20 ранений, - добавили в СК по Тыве.

В итоге юноша скончался на месте, его тело изверги спрятали в лесу. Однако труп был вскоре обнаружен, в тот же день подозреваемых задержали. 9 февраля дело было передано в суд. Им грозит до 20 лет колонии. В производстве СК также находится дело о халатности, которая повлекла за собой жестокое убийство.

Добавим, что накануне в Туве до суда дошло дело об убийстве мужчины группой подростков. Они до смерти забили случайного прохожего из-за 300 рублей.

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