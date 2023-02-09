В Ачинске боевая мать скрутила рецидивиста, преследовавшего ее дочь. Фото: т/г «Газета «Город «А» / Ачинск

В Ачинске мать скрутила неизвестного мужчину, который преследовал ее дочь. Изначально информация появилась в местном т/г «Газета «Город «А» / Ачинск. Затем случившееся «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции.

Предварительная версия случившегося такова. 17-летняя девушка возвращалась домой, зашла в подъезд. Следом за ней в дверь шагнул незнакомец. Она поначалу не придала этому значения, на лифте поднялась на свой этаж и уже отпирала двери своей квартиры, когда увидела, что он поднялся по лестнице и бежит к ней. «Забежала в квартиру, а ключи снаружи в замке остались. Он начал дергать дверь, что аж ручку вырвал. При этом кричал: «Открой, убью, пальцы отрежу», - после написала мать перепуганной девушки в соцсетях, рассказывая о случившемся.

Женщина вовремя примчалась домой. Решила не ждать, а действовать, позвала на помощь знакомых соседей. Вместе они скрутили неизвестного и вызвали полицию, а потом передали прибывшему патрулю.

Как стало известно, это ранее неоднократно судимый местный житель 1979 года рождения. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося. Если подтвердится, что у мужчины были криминальные намерения в отношении несовершеннолетней, материалы передадут в следком и заведут уголовное дело.