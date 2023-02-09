Житель Хакасии выложил листы конопли в виде звезды «для эстетики». Фото: МВД по Хакасии

В Абакане полицейские задержали местного жителя, который сделал огромный гербарий в виде звезды из конопли. Об этом сообщает МВД по Хакасии.

Полицейские выяснили, что в квартире на улице Щетинкина мужчина хранит наркотики. Оперативники нагрянули к жильцу, и увидели то, чего ожидали меньше всего. Да, наркотики были, но хранил их подозреваемый необычным способом.

Смесь из наркосодержащих растений абаканец выложил в виде большой пятиконечной звезды. На вопросы оперативников мужчина ответил, что сделал это «для эстетического удовольствия». При этом подозреваемый подчеркнул, что хранил наркотики исключительно для себя. Так, полицейские вывезли более 1,5 кг наркотических растений, как в чистом, так в и смешанном видах.

Кроме того, полицейские выяснили, что на жителя Абакана уже заведено уголовное дело за аналогичное преступление. В итоге в его отношении заведено еще одно дело по той же статье. «Эстету» грозит о 10 лет колонии.