В Туве четверо юношей убили случайного прохожего из-за 300 рублей

Один из обвиняемых показывает, как все случилось. Фото: СК по Республике Тыва

В Туве окончено расследование четырех парней, среди которых два несовершеннолетних, которые погубили случайного прохожего на улице. Об этом сообщает республиканский СК.

Ночью 28 мая в поселке Каа-Хем возле магазина на Профилакторской улице выпивала компания из четырех юношей, половина из которых даже не достигли совершеннолетия. В какой-то момент мимо них проходил случайный мужчина. Парни остановили его и потребовали деньги, тот в ответ решил убежать, однако скрыть от преследования мужчине не удалось.

Компания настигла несчастного и принялась избивать его ногами и кулаками, а один из парней ударил лежащую жертву ножом. Затем 16-летний подросток, пытаясь ограбить мужчину, еще три раза ранил его. В итоге потерпевший истек кровью и умер. Добычей душегубов стал телефон «Texet» стоимостью 300 рублей.

Всю компания задержали, в зависимости от роли, в их отношении были заведены уголовные дела по статьям «Уголовного кодекса, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «разбой». Расследование дела окончено, материалы уже переданы в суд.