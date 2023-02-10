В Красноярске ожидаются мороз, солнце и штиль Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пообещали мороз и солнце на грядущих выходных. Прогноз погоды составил Гидрометцентр.

Так, в субботу, 11 февраля в Красноярске ожидается дневная температура около -15 градусов, солнце и полный штиль. Осадков н ожидается. Ночью похолодает до суровых -24 градусов, небо покроется облаками, подует слабый ветерок – около 2 метров в секунду.

В воскресенье днем потеплеет до -12 градусов. В остальном все то же – солнце, штиль и отсутствие осадков. В ночное время температура понизится вновь до -24 градусов. Синоптики обещают усиление ветра до 3 метров в секунду.