Фестиваль «Три поколения скрипки» в Красноярске в марте 2023 года: дата, программа, когда пройдет

Михаил Бенюмов Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 марта по 19 марта пройдет фестиваль «Три поколения скрипки» в Красноярске в марте 2023 года. Об этом сообщает городская администрация. Проект посвящен 75-летнему юбилею педагога, профессора, кандидата искусствоведения Михаила Бенюмова.

Сам фестиваль «Три поколения скрипки» в Красноярске раскроет все достижения скрипичной школы Бенюмова. В мероприятии примут участие ученики и самые талантливые «ученики учеников». На фестиваль приедут Федор Белугин, Алина Куроедова, Анастасия Чаплинская из Москвы и Римма Бенюмова из Берлина.

В программу мероприятия войдут непосредственно концертная часть и образовательная. Откроется оно 1 марта с творческой встречи с Бенюмовым, которая пройдет в Доме Кино.

Программа мероприятия Фестиваль «Три поколения скрипки» в Красноярске 2023

- «Теория струн»: творческая встреча с Михаилом Бенюмовым. Дом кино (пр. Мира, 88) – 1 марта, 19:00 часов;

- Беседы с молодыми скрипачами. Мастер-класс. Конференц-зал СГИИ имени Дмитрия Хворостовского (Ленина, 22) – 2 марта, 16:00 часов;

- Класс концерт. Малый академический концертный зал СГИИ – 2 марта, 19:00 часов;

- Концерт выпускников. Малый академический концертный зал СГИИ – 4 марта, 19:00 часов;

- Гала-концерт. Большой академический концертный зал СГИИ – 5 марта, 19:00 часов;

- Концерт Красноярского камерного оркестра и Мастерской скрипичного искусства (Москва). Малый концертный зал им. И. Шпиллера (пр. Мира, 2Б) – 19 марта, 17:00 часов.

Приобрести билеты можно по ссылке. За дополнительной информацией обращаться по телефону 227-11-79.