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Происшествия9 февраля 2023 7:03

В Канске школьник распылил перцовый баллончик в глаза однокласснику

С учеником теперь работают инспекторы ПДН
Татьяна ИЛЬИНА
Ссора между школьниками закончилась в больнице

Ссора между школьниками закончилась в больнице

Фото: Мария ЛЕНЦ

О конфликте между двумя учениками 8-го класса одной из школ Канска в дежурную часть сообщила социальный педагог. Ссора подростков закончилась больницей и кабинетом инспектора по делам несовершеннолетних, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ребята 2008 года рождения начали выяснять отношения на перемене. Что стало причиной ссоры, неизвестно, однако продолжился конфликт в классе. Тут один из школьников достал перцовый баллончик. Едкую жидкость ученик распылил в глаза однокласснику, попало и на стоявшую тут же девочку.

Также в классе находился ученик с астмой. Его вместе с пострадавшим ребенком отправили в больницу.

Со школьником, который использовал явно не предназначенное для использования на сверстниках средство самообороны, работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

ЧППроисшествия: ЧП