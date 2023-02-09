Опубликован список домов, которые отремонтируют в Красноярске в 2023 году
Фото: Мария ЛЕНЦ
Стало известно, какие дома отремонтируют в Красноярске в 2023 году. Конкретные районы, улицы и адреса опубликовал «Проспект Мира» со ссылкой на фонд капитального ремонта.
Сколько домов отремонтируют в Красноярске в 2023 году
В общей сложности в список капремонта на текущий год попали 146 многоквартирных домов в Красноярске. Большая часть – на правобережье Енисея – в Свердловском, Кировском и Ленинском районах.
Адреса домов, где пройдет ремонт в Красноярске в 2023 году
Ремонт водоотведения:
- Медицинский переулок, 33.
Ремонт газоснабжения:
- Маяковского, 1А;
- Маяковского, 23;
- Медицинский переулок, 33;
- Медицинский переулок, 37;
- Красноярский Рабочий, 107;
- Красноярский Рабочий, 89;
- Красноярский Рабочий, 93;
- 9 Января, 23;
- Академика Павлова, 28;
- Академика Павлова, 40.
Ремонт крыши:
- переулок Тихий 1;
- Красраб, 123;
- Красраб, 125;
- Красраб, 127;
- Красраб, 129;
- Красраб, 131;
- Красраб, 133А;
- Красраб, 179;
- Красраб, 183А;
- Красраб, 33;
- Красраб, 37;
- Красраб, 63Б;
- Красраб, 74;
- Красраб, 78;
- проспект Металлургов, 7;
- проспект Мира, 39;
- проспект Ульяновский, 16А;
- 5 Участок, 1;
- 52 Квартал, 2А;
- 60 лет Октября, 102;
- 60 лет Октября, 110;
- 60 лет Октября, 149;
- 60 лет Октября, 159/2;
- 60 лет Октября, 18;
- 60 лет Октября, 25;
- 60 лет Октября, 55;
- Ады Лебедевой, 12;
- Ады Лебедевой, 66;
- Академика Киренского, 25А;
- Академика Павлова, 39;
- Александра Матросова, 18;
- Амурская, 8;
- Анатолия Гладкова, 23;
- Астраханская, 9;
- Аэровокзальная, 4Б.
Ремонт лифтов:
- 60 лет образования СССР, 39;
- проспект Комсомольский, 1Г;
- проспект Свободный, 74;
- 9 Мая, 26;
- 9 Мая, 36А;
- 9 Мая, 44А;
- Матросова, 30/7;
- Взлетная, 1;
- Борисевича, 21;
- Урванцева, 33;
- Урванцева, 8;
- Копылова, 72;
- Ленина, 54;
- Марковского, 33;
- Рокоссовского, 22;
- Новосибирская, 31;
- Устиновича, 1Б;
- Светлогорская, 13;
- Светлогорская, 17;
- Судостроительная, 54;
- Энергетиков, 16.
Ремонт подвала:
- Медицинский переулок, 5;
- Красраб, 49;
- проспект Металлургов, 3;
- 60 лет Октября, 28;
- Аэровокзальная, 2В;
- Аэровокзальная, 3Б.
Ремонт теплосетей и горячего водоснабжения:
- 26 Бакинских Комиссаров, 7Б.
Ремонт теплосетей, горячего и холодного водоснабжения:
- переулок Медицинский, 20;
- переулок Медицинский, 37;
- переулок Тихий, 7;
- Красраб, 107;
- Красраб, 175;
- проспект Мира, 106;
- проспект Ульяновский, 10А;
- проспект Ульяновский, 24;
- проспект Ульяновский, 2А;
- 60 лет Октября, 56;
- Академгородок, 12;
- Академика Павлова, 12;
- Академика Павлова, 28;
- Академика Павлова, 32;
- Академика Павлова, 6;
- Александра Матросова, 5;
- Александра Матросова, 5А;
- Александра Матросова, 5Б;
- Амурская, 48;
- Аэровокзальная, 1.
Ремонт фасада:
- Красраб, 24;
- Красраб, 39;
- Красраб, 4;
- Красраб, 50А;
- Красраб, 67А;
- Красраб, 79;
- Красраб, 91А;
- проспект Свободный, 65;
- 26 Бакинских Комиссаров, 36А;
- 60 лет Октября, 79;
- 60 лет Октября, 83;
- Академгородок, 11;
- Академика Павлова, 62;
- Астраханская, 4;
- Аэровокзальная, 5.
Ремонт фундамента:
- Киренского, 3.
Ремонт электроснабжения:
- переулок Тихий, 3;
- переулок Тихий, 5;
- Красраб, 115;
- Красраб, 147;
- Красраб, 165А;
- Красраб, 177А;
- Красраб, 63;
- Красраб, 63А;
- Красраб, 70;
- Красраб, 72Б;
- Красраб, 74А;
- Красраб, 76А;
- Красраб, 82;
- проспект Металлургов, 2;
- проспект Металлургов, 31;
- проспект Металлургов, 39;
- проспект Металлургов, 41;
- проспект Металлургов, 47;
- проспект Металлургов, 9;
- проспект Свободный, 54;
- проспект Свободный, 56;
- проспект Ульяновский, 2;
- 60 лет Октября, 104;
- 60 лет Октября, 108;
- 60 лет Октября, 112;
- 60 лет Октября, 114;
- 60 лет Октября, 16;
- 60 лет Октября, 30;
- 60 лет Октября, 32;
- 60 лет Октября, 45;
- Академика Киренского, 27;
- Александра Матросова, 6;
- Александра Матросова, 8;
- Анатолия Гладкова, 17А;
- Анатолия Гладкова, 9;
- Астраханская, 11.