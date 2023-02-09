Опубликован список домов, которые отремонтируют в Красноярске в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, какие дома отремонтируют в Красноярске в 2023 году. Конкретные районы, улицы и адреса опубликовал «Проспект Мира» со ссылкой на фонд капитального ремонта.

Сколько домов отремонтируют в Красноярске в 2023 году

В общей сложности в список капремонта на текущий год попали 146 многоквартирных домов в Красноярске. Большая часть – на правобережье Енисея – в Свердловском, Кировском и Ленинском районах.

Адреса домов, где пройдет ремонт в Красноярске в 2023 году

Ремонт водоотведения:

- Медицинский переулок, 33.

Ремонт газоснабжения:

- Маяковского, 1А;

- Маяковского, 23;

- Медицинский переулок, 33;

- Медицинский переулок, 37;

- Красноярский Рабочий, 107;

- Красноярский Рабочий, 89;

- Красноярский Рабочий, 93;

- 9 Января, 23;

- Академика Павлова, 28;

- Академика Павлова, 40.

Ремонт крыши:

- переулок Тихий 1;

- Красраб, 123;

- Красраб, 125;

- Красраб, 127;

- Красраб, 129;

- Красраб, 131;

- Красраб, 133А;

- Красраб, 179;

- Красраб, 183А;

- Красраб, 33;

- Красраб, 37;

- Красраб, 63Б;

- Красраб, 74;

- Красраб, 78;

- проспект Металлургов, 7;

- проспект Мира, 39;

- проспект Ульяновский, 16А;

- 5 Участок, 1;

- 52 Квартал, 2А;

- 60 лет Октября, 102;

- 60 лет Октября, 110;

- 60 лет Октября, 149;

- 60 лет Октября, 159/2;

- 60 лет Октября, 18;

- 60 лет Октября, 25;

- 60 лет Октября, 55;

- Ады Лебедевой, 12;

- Ады Лебедевой, 66;

- Академика Киренского, 25А;

- Академика Павлова, 39;

- Александра Матросова, 18;

- Амурская, 8;

- Анатолия Гладкова, 23;

- Астраханская, 9;

- Аэровокзальная, 4Б.

Ремонт лифтов:

- 60 лет образования СССР, 39;

- проспект Комсомольский, 1Г;

- проспект Свободный, 74;

- 9 Мая, 26;

- 9 Мая, 36А;

- 9 Мая, 44А;

- Матросова, 30/7;

- Взлетная, 1;

- Борисевича, 21;

- Урванцева, 33;

- Урванцева, 8;

- Копылова, 72;

- Ленина, 54;

- Марковского, 33;

- Рокоссовского, 22;

- Новосибирская, 31;

- Устиновича, 1Б;

- Светлогорская, 13;

- Светлогорская, 17;

- Судостроительная, 54;

- Энергетиков, 16.

Ремонт подвала:

- Медицинский переулок, 5;

- Красраб, 49;

- проспект Металлургов, 3;

- 60 лет Октября, 28;

- Аэровокзальная, 2В;

- Аэровокзальная, 3Б.

Ремонт теплосетей и горячего водоснабжения:

- 26 Бакинских Комиссаров, 7Б.

Ремонт теплосетей, горячего и холодного водоснабжения:

- переулок Медицинский, 20;

- переулок Медицинский, 37;

- переулок Тихий, 7;

- Красраб, 107;

- Красраб, 175;

- проспект Мира, 106;

- проспект Ульяновский, 10А;

- проспект Ульяновский, 24;

- проспект Ульяновский, 2А;

- 60 лет Октября, 56;

- Академгородок, 12;

- Академика Павлова, 12;

- Академика Павлова, 28;

- Академика Павлова, 32;

- Академика Павлова, 6;

- Александра Матросова, 5;

- Александра Матросова, 5А;

- Александра Матросова, 5Б;

- Амурская, 48;

- Аэровокзальная, 1.

Ремонт фасада:

- Красраб, 24;

- Красраб, 39;

- Красраб, 4;

- Красраб, 50А;

- Красраб, 67А;

- Красраб, 79;

- Красраб, 91А;

- проспект Свободный, 65;

- 26 Бакинских Комиссаров, 36А;

- 60 лет Октября, 79;

- 60 лет Октября, 83;

- Академгородок, 11;

- Академика Павлова, 62;

- Астраханская, 4;

- Аэровокзальная, 5.

Ремонт фундамента:

- Киренского, 3.

Ремонт электроснабжения:

- переулок Тихий, 3;

- переулок Тихий, 5;

- Красраб, 115;

- Красраб, 147;

- Красраб, 165А;

- Красраб, 177А;

- Красраб, 63;

- Красраб, 63А;

- Красраб, 70;

- Красраб, 72Б;

- Красраб, 74А;

- Красраб, 76А;

- Красраб, 82;

- проспект Металлургов, 2;

- проспект Металлургов, 31;

- проспект Металлургов, 39;

- проспект Металлургов, 41;

- проспект Металлургов, 47;

- проспект Металлургов, 9;

- проспект Свободный, 54;

- проспект Свободный, 56;

- проспект Ульяновский, 2;

- 60 лет Октября, 104;

- 60 лет Октября, 108;

- 60 лет Октября, 112;

- 60 лет Октября, 114;

- 60 лет Октября, 16;

- 60 лет Октября, 30;

- 60 лет Октября, 32;

- 60 лет Октября, 45;

- Академика Киренского, 27;

- Александра Матросова, 6;

- Александра Матросова, 8;

- Анатолия Гладкова, 17А;

- Анатолия Гладкова, 9;

- Астраханская, 11.