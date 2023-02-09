В Красноярске энергетики обсудили новый подход к охране труда

Генеральный директор МЭС Сибири Александр Терсков. Фото предоставлено компанией

В Красноярске состоялась стратегическая сессия «Реализация концепции «нулевого травматизма», в рамках которой энергетики обсудили новый подход к охране труда на объектах магистральных электрических сетей Сибири. В мероприятии приняли участие руководители сибирских филиалов и дочерних компаний ПАО «Россети», Центра технического надзора компании, а также представители энергетических компаний юга страны.

Более 50 энергетиков в течение двух дней определяли стратегию внедрения в жизнь одной из самых эффективных и передовых в мире концепций в области охраны труда - «нулевого травматизма» (Vision Zero). Так называется подход к профилактике несчастных случаев на производстве, объединяющий сразу три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие участников всей производственной цепочки.

Семь «золотых» правил «нулевого травматизма» - это занятие лидерских позиций, инвестирование в кадры, контроль рисков, определение целей, повышение квалификации, создание системы безопасности и гигиены труда и обеспечение безопасности непосредственно на рабочих местах. Концепция направлена на выстраивание «партнерских» отношений между работодателем и работниками.

- Правила «нулевого травматизма» широко внедряются и в филиалах, и в дочерних компаниях «Россети». Подстанции и линии электропередачи – объекты повышенной опасности, - рассказывает сертифицированный тренер по внедрению концепции Андрей Петленко. – И здесь главная задача, чтобы все сотрудники после работы уходили домой живыми и здоровыми. Поэтому ежегодно и инвестируются миллионы рублей в создание безопасных условий труда, используются новые средства защиты и внедряются в жизнь самые эффективные мировые практики.

Реализация концепции предполагает, с одной стороны, создание алгоритма действий работодателя для создания безопасных условий труда сотрудников, отвечающих за надежное электроснабжение потребителей. С другой – формирование у самих работников ответственного подхода не только к собственной жизни и здоровью, но и к жизни и здоровью своих коллег.

– Важнейшая задача, которую поможет решить внедрение «нулевого травматизма», это искоренение формального подхода к охране труда. В прошлом году в охрану труда каждого сотрудника нашего филиала было вложено почти 40 тыс. рублей: на средства индивидуальной защиты, улучшение условий труда, профилактику профессиональных заболеваний и многое другое. Но все это не даст эффекта без осознания сотрудниками существующих рисков и стремления к их минимизации в ежедневной работе, - отметил Петр Четвериков, начальник отдела охраны труда и надежности МЭС Сибири.

В ходе совещания были высказаны предложения, которые помогут более эффективно реализовывать концепцию «нулевого травматизма» и улучшить ситуацию с производственной безопасностью. В числе таких предложений – создание команды тренеров из сотрудников предприятий для продвижения концепции непосредственно на местах, неформальный творческий подход к обучению персонала. По итогам мероприятия была разработана Хартия концепции нулевого травматизма в магистральном электросетевом комплексе Сибири.