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Общество9 февраля 2023 6:26

В Красноярске энергетики обсудили новый подход к охране труда

«Россети» внедряют концепцию «нулевого травматизма» на магистральных энергообъектах Сибири
Полина КУЗНЕЦОВА
Генеральный директор МЭС Сибири Александр Терсков. Фото предоставлено компанией

Генеральный директор МЭС Сибири Александр Терсков. Фото предоставлено компанией

В Красноярске состоялась стратегическая сессия «Реализация концепции «нулевого травматизма», в рамках которой энергетики обсудили новый подход к охране труда на объектах магистральных электрических сетей Сибири. В мероприятии приняли участие руководители сибирских филиалов и дочерних компаний ПАО «Россети», Центра технического надзора компании, а также представители энергетических компаний юга страны.

Более 50 энергетиков в течение двух дней определяли стратегию внедрения в жизнь одной из самых эффективных и передовых в мире концепций в области охраны труда - «нулевого травматизма» (Vision Zero). Так называется подход к профилактике несчастных случаев на производстве, объединяющий сразу три направления: безопасность, гигиену труда и благополучие участников всей производственной цепочки.

Семь «золотых» правил «нулевого травматизма» - это занятие лидерских позиций, инвестирование в кадры, контроль рисков, определение целей, повышение квалификации, создание системы безопасности и гигиены труда и обеспечение безопасности непосредственно на рабочих местах. Концепция направлена на выстраивание «партнерских» отношений между работодателем и работниками.

- Правила «нулевого травматизма» широко внедряются и в филиалах, и в дочерних компаниях «Россети». Подстанции и линии электропередачи – объекты повышенной опасности, - рассказывает сертифицированный тренер по внедрению концепции Андрей Петленко. – И здесь главная задача, чтобы все сотрудники после работы уходили домой живыми и здоровыми. Поэтому ежегодно и инвестируются миллионы рублей в создание безопасных условий труда, используются новые средства защиты и внедряются в жизнь самые эффективные мировые практики.

Реализация концепции предполагает, с одной стороны, создание алгоритма действий работодателя для создания безопасных условий труда сотрудников, отвечающих за надежное электроснабжение потребителей. С другой – формирование у самих работников ответственного подхода не только к собственной жизни и здоровью, но и к жизни и здоровью своих коллег.

– Важнейшая задача, которую поможет решить внедрение «нулевого травматизма», это искоренение формального подхода к охране труда. В прошлом году в охрану труда каждого сотрудника нашего филиала было вложено почти 40 тыс. рублей: на средства индивидуальной защиты, улучшение условий труда, профилактику профессиональных заболеваний и многое другое. Но все это не даст эффекта без осознания сотрудниками существующих рисков и стремления к их минимизации в ежедневной работе, - отметил Петр Четвериков, начальник отдела охраны труда и надежности МЭС Сибири.

В ходе совещания были высказаны предложения, которые помогут более эффективно реализовывать концепцию «нулевого травматизма» и улучшить ситуацию с производственной безопасностью. В числе таких предложений – создание команды тренеров из сотрудников предприятий для продвижения концепции непосредственно на местах, неформальный творческий подход к обучению персонала. По итогам мероприятия была разработана Хартия концепции нулевого травматизма в магистральном электросетевом комплексе Сибири.

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