Кого призовут на военные сборы в Красноярском крае в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В России в текущем году пройдут традиционные военные сборы для военнослужащих запаса. В том числе эта процедура будет проведена и в нашем регионе. Рассказываем, кого призовут на военные сборы в Красноярском крае в 2023 году.

Когда в Красноярском крае стартуют военные сборы в 2023 году

Точной даты начала военных сборов в Красноярском крае в 2023 году пока нет. По закону старт процедуры объявляется президентским указом.

Однако обычно это мероприятие проходит весной каждый год. Исключение было в 2022 году, когда военные сборы начались 16 февраля, в 2021 году они начались в апреле.

Кого призывают на военные сборы в Красноярске и крае в 2023 году

По текущим правилам призыва, на военные сборы призываются следующие категории запасников:

- рядовых и сержантов до 35 лет;

- младших офицеров – до 50 лет;

- старших офицеров – до 55 лет.

Но самыми первыми призыву на военные сборы подлежат запасники до 35 лет. При этом военные после окончания службы попадают в запас на разный срок:

- от солдат (матросов) до прапорщиков (мичманов) – до 50 лет;

- офицеры от лейтенантов до капитанов – до 60 лет в запасе;

- от майоров до полковников – до 65 лет;

- от генерал-майора до генерала армии – до 70 лет.

Кроме того, в запасе числятся студенты, отучившиеся в военных центрах в вузах, отучился в военном вузе или колледже, прошедшие альтернативную службу, были освобождены от срочной службы до 27 лет, те, кто просто не прошел военную службу по незаконным причинам.

Резервист отличается от запасника тем, что первые заключили договор с Министерством обороны о пребывании в людском резерве. Они получают выплаты, и по закону обязаны проходить военные сборы. С даты увольнения из ВС РФ должно пройти 3 года, прежде чем человек может быть призван пройти военные сборы. Таким образом, те, кто отслужил в 2023 году не подлежать прохождению.

Сколько длятся военные сборы?

По статье 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», продолжительность сборов может составлять не больше 2 месяцев.

В общей сложности запасник может провести на военных сборах не больше 1 года. А призывать человека на военные сборы можно не больше раза в три года.

Какие красноярцы освобождены от военных сборов в 2023 году

- женщины;

- многодетные отцы, воспитывающие трех несовершеннолетних детей и более;

- уволенные в запас менее двух лет назад;

- получившие бронь;

- представители силовых ведомств;

- гражданские работники ВС РФ;

- учителя, летчики, моряки, железнодорожники.