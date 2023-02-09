«Приговор понятен?»: в Красноярском крае банда налетчиков получила от 5 до 8 лет колонии строгого режима

В Красноярском крае банда налетчиков получила от 5 до 8 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мотыгинском районом суде вынесли приговор трем мужчинам, которые напали на золотой прииск. За те полгода, что они провели в следственном изоляторе, наверняка не раз проклинали и «презренный металл» и саму идею сунуться туда. Вердикт: от 5 до 8 лет (в зависимости от степени участия) в колонии строгого режима.

Мужчин было трое, одному 34 года, второму 35, самому старшему 38 лет. Все – из Республики Алтай. Захотели разбогатеть. Идея пришла сама собой: золото! До этого работали на прииске в тайге, знали, что где лежит и как туда добраться. А дальше – все в «лучших традициях» бандитского кино. Приехали в тайгу на внедорожнике «Тойота», прокололи колеса у стоявшей тут техники, чтобы отсечь возможную погоню. Нарядились в камуфляжную одежду и спрятали лица под балаклавами, чтобы никто их не узнал, в руках оружие.

В рабочем поселке избили двух работников, угрожая автоматами. Связали им руки и ноги скотчем. Налетчики четко знали, в каком балке хранится намытый золотой песок, поэтому первым делом метнулись туда и забрали его. Плюс еще 200 тысяч рублей наличными. Пробежались по жилым вагончикам и прихватили личные сотовые телефоны, ноутбук, другую технику, а также пластиковые карты и имущество. После скрылись. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 4 миллиона рублей. Вес похищенного золота - 967,08 грамм, стоимость - 3,7 миллиона

Из-за плохой связи сообщить работники прииска о случившемся в полицию смогли только спустя день. На место тут же направился отряд лучших оперативников из краевого центра на вертолете. О том, как они вычислили подозреваемых, в полиции не рассказали. Есть у них свои профессиональные секреты, тайна следствия.

Налетчики совсем не ожидали, что спустя несколько дней к ним домой ворвутся полицейские вместе с отрядом специального назначения «Гром». Награбленное изъяли при обыске: и золотой песок, и деньги, и телефоны, и три зарегистрированные единицы гражданского оружия, использованного во время нападения.

Свою вину приятели полностью признали, возместив весь материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу, так что у них есть время, чтобы обжаловать его.