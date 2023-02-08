Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал слухи об отставке

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Губернатора Красноярского края Александр Усс во время рабочего визита в Железногорск прокомментировал слухи о своей отставке. К таким разговорам глава региона относится философски.

- Я хорошо знаю об этих разговорах. Это старая песня, когда я избирался на пост председателя Заксобрания, ряд «доброжелателей» предрекал мне конец карьеры через 3 месяца, но так получилось, что я проработал 20 лет, и на финише был избран очередной раз единогласно. Когда президент назначил меня исполнять обязанности губернатора края, «доброжелатели», правда, другие, говорили, что я доработаю до нового года. Прошло 5,5 лет, каждый квартал предрекается моя отставка, но 5,5 лет – больше стандартного губернаторского срока, - заявил Александр Усс.

Он также добавил, что должность губернатора – это не награда, а тяжелый труд:

- Это работа в прямом смысле слова, это тяжелая миссия, которую я выполнял, и буду выполнять столько, сколько определит президент и мои земляки.