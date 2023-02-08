В Красноярске суд очередной раз разрешил снести здание кафе «Кантри» Фото: Мария ЛЕНЦ

8 февраля в Красноярске суд повторно удовлетворил требование о сносе здания кафе «Кантри». Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, что 28 февраля 2022 года апелляционный суд признал здание кафе самостроем и разрешил снести его в течение 6 месяцев. Однако владелица кафе Ольга Грималюк обжаловала это решение, и в сентябре Восьмой кассационный суд отменил это определение, отправив обратно в апелляционную инстанцию для нового разбирательства.

При повторном рассмотрении здание кафе «Кантри» вновь было признано самовольной постройкой. А Ольгу Грималюк вновь обязали снести здание самостоятельно не позднее полугода после решения суда. Впрочем, она имеет право обжаловать судебный акт в течение 3-х месяцев в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции.

Напомним, что кирпичная двухэтажная коробка в историческом центре города начала обрастать скандалами еще на стадии котлована в 2019 году. Изначально его собирались реконструировать, но владелица просто снесла старое здание, возведя на его месте кирпичную коробку. С тех пор ведется спор о законности нахождения постройки в самом центре города.