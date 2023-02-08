В Железногорске оштрафовали заведующую детсадом, в котором мужчина пытался увести девочку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске заведующую детсадом №70, в котором посторонний мужчина пытался увести ребенка, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Все случилось еще 26 октября 2022 года. Железногорец перелез через забор садик, а когда увидел детей, попытался увести 5-летнюю девочку. Охранник заведения не заметил проникновения постороннего на территорию, поэтому встать на пути мужчины пришлось воспитательнице, которой удалось вывести его и забрать ребенка.

Однако о случившемся родители девочки узнали не от руководства детсада, а от дочери, которая сильно испугалась. В дело вмешалась прокуратура.

В итоге по требованию ведомства заведующую садиком оштрафовали на 10 тысяч рублей. Основной претензией прокуратуры было как раз, что руководство дошкольного учреждения не сразу сообщило об инциденте в полицию и не озаботилось усилением безопасности. Только сейчас в мэрию Железногорска направилась заявка на установку более высокого забора и установку дополнительных видеокамер.

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В тот вечер группа Жени была на прогулке на своем участке. Воспитатель и двое детей, среди которых была и Женя, стояли возле беседки. Внезапно педагог увидела, как через забор перелез мужчина. (подробнее)