Современные зерновые системы для Сибири

Фото: ИВАНОВА Диана

ЗАО «Назаровское» – один из лидеров сельхозпредприятий Красноярского края. Здесь соблюдают традиции, заложенные десятки лет назад, и применяют современные технологии. В хозяйстве десятки тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, тысячи голов дойного стада и свиней. Предприятие является одним из важнейших поставщиков зерна и муки в регионе. Кроме того, в «Назаровском» производят и перерабатывают рапс. В начале октября в хозяйстве запустили в работу новый зерносушильный комплекс мощностью 100т/ч по пшенице и сегодня тестируют его на рапсе.

Модернизация производства

Пасмурное осеннее утро, накрапывает дождь. На площадке, где работает зерносушилка, шумно и… вкусно пахнет хлебом.

– Нет, хлеб здесь не печем! – нас встречает Эдуард Сиделев, управляющий отделением ЗАО «Назаровское». – Это сушится рапс.

Эдуард Геннадьевич показывает новый зерносушильный комплекс – две конвейерные зерносушилки непрерывного действия MOTUM:

– Модернизация оборудования – процесс неизбежный. Если раньше хватало мощностей старых сушилок, то сейчас растут объемы урожая, нужно перевооружаться. Тем более стали работать на новых культурах, таких как рапс. А он отличается от зерновых – культура масляничная, мелкосемянная, в сушке ведет себя совсем по-другому. Например, пшеницы новая зерносушилка может выдавать 50 тонн в час. А рапса меньше. И все равно MOTUM БОЛЕЕ эффективен – меньше семян идет в отходы, их меньше выдувает. Уходит только мякина, несозревший рапс. (А сравнивать в таком огромном хозяйстве есть с чем. – Прим. автора).

Фото: Мария ЛЕНЦ

Три месяца и готово

На запуск оборудования ушло несколько месяцев.

– С мая готовили площадку, занимались землеустройством. Монтировать оборудование начали в июле, в конце сентября запустились. Сама сушилка собирается в течение месяца, но мы запускали комплекс, поэтому на установку, запуск, отладку ушло примерно три месяца, – продолжает Эдуард Сиделев. – Два сотрудника нашего предприятия специально прошли обучение. Сейчас стажируются, перенимают опыт у специалистов, которые монтировали сушилку. Комплексом могут управлять два оператора и один помощник.

Хамза Манапов Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, как работает сушилка и сложна ли она в действии, нам рассказывает сервисный инженер «Зерновые системы Сибири» Хамза Манапов:

– На этом объекте мы установили две сушилки – левая часть и правая, которые могут работать как вместе, так и по отдельности. Оборудование современное, работает на автоматике – за всеми процессами можно следить на пульте управления. Например, отслеживать уровень температуры при сушке. Вот смотрите – все данные выводятся на сенсорный монитор. Сушить можно любые культуры – рапс, лен, пшеницу, ячмень. Программируем сушилку, выставляем нужную температуру и запускаем процесс. Сейчас сушим рапс, температура стоит на максимуме – 60 градусов. Если происходит превышение показателей на каких-нибудь датчиках, то горелка останавливается, и можно все отрегулировать. Так что плюсов у сушилки много: система автоматики позволяет контролировать температуру просушиваемой культуры, степень загрузки зерносушилки, блокирует работу в случае возникновения нештатной ситуации. Есть система противопожарной безопасности.

– А основное преимущество – это ее универсальность, можно сушить зерно любой влажности и засоренности, – комментирует инженер строительного контроля компании «Зерновые системы Сибири» Сосновский Виктор Николаевич. – Максимально бережный процесс сушки и интуитивно понятное управление – вот что сейчас нужно современным аграриям.

Виктор Сосновский Фото: Мария ЛЕНЦ

Экономия ресурсов

Интересуемся у главного агронома ЗАО «Назаровское» Алексея Бабака – в хозяйстве есть сушилки и не одна, зачем еще?

– Мы работаем в зоне сложного климата, земледелие у нас рискованное – мало собрать урожай, его нужно еще и сохранить. А на каждом этапе сбора, хранения приходится прикладывать максимум усилий – и физических, и финансовых. Поэтому процессы нужно оптимизировать, использовать современные технологии, не допуская удорожания конечного продукта, – поясняет Алексей Васильевич. – Да, сушилки есть: вот старого образца КЗС – кормовые зерносушилки. Раньше там стояли дровяные печи, потом перевели на солярку. Они также в работе, могут сушить. Но нам важно увеличивать производительность. Если сравнивать оборудование старого образца и нового, то сразу видны преимущества. MOTUM может работает как на нефтепродуктах, так и на газу. А газ намного дешевле. Кроме того, эффективность. Старые зерносушилки при влажности 12-14% могут выдать максимум 15 тонн в час. И то не всегда: все зависит от машин, которые первично подрабатывают зерно – если стоит 10 тонн в час, то превысить этот рубеж невозможно. В новой зерносушилке подрабатывающие машины пропускают грязного зерна, которое еще предстоит очистить от сорных примесей, 50 тонн в час. На пшенице она может выдавать 50 тонн в час при влажности с полей 16-18%. Другие культуры пониже – рапс идет один к трем, на 30% снижается производительность. В сельском хозяйстве, как и во многих других отраслях, все упирается в экономику. Наше предприятие нацелено на техническое перевооружение – приобретаем более современное, менее энергозатратное оборудование. Планируемый переход на газовое топливо, автоматизация процессов и возможность получить на выходе более качественный продукт при наименьших затратах – это наш курс.

Главный инженер ЗАО «Назаровское» Сергей Прокопьев уверен в надежности нового оборудования:

– Сушилка в обслуживании понятна, так как конструктивно выполнена на другом уровне – менее металлоемка, в ней меньше различных конструкций. Рассчитываем, что в эксплуатации будет проще, дешевле. Время не стоит на месте, поэтому тот, кто успевает вовремя перевооружиться, экономит ресурсы. Важно, что техника процентов на 80 отечественного производства. Некоторые элементы импортного производства. Но и в этом случае идет тенденция к полному переходу на отечественные элементы.

Сергей Прокопьев Фото: Мария ЛЕНЦ

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