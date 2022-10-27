В Минусинске полицейский из-за лени совершил подлог и уговаривал подозреваемого не признавать вину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске вынесли приговор в отношении полицейского, совершившего служебный подлог и превысил полномочия из-за лени. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Дело было так. 14 марта 2021 года в полицию обратилась женщина, которая сообщила о краже денег с ее банковской карты. Однако, как передают СК и прокуратура, полицейский не горел желанием искать вора, и поэтому собственноручно изменил объяснения потерпевшей таким образом, что оказалось, будто деньги у нее никто и не крал.

Затем он удалил с телефона женщины информацию о попытке списания денег с ее счета. И в качестве вишенки на торте – полицейский отказал сибирячке заводить дело.

Несмотря на все старания стража порядка, воришка все равно был найден и задержан, благодаря стараниям прокуратуры, которая постановила, что отказ в возбуждении дела был незаконен. Однако и это не остановило полицейского. Он встретился с подозреваемым, и пытался убедить того не признавать вину. Не помогло, мужчину признали виновным в преступлении.

В апреле 2021 года по материалам проверки уголовное дело завели уже на полицейского. 27 октября стал известен приговор, уже бывшего сотрудника МВД приговорил к 3-летнему условному сроку с запретом на работу представителем власти на 2,5 года.

Но на этом дело не кончилось. На адвокатов экс-полицейского завели уголовное дело за подкуп свидетеля, которого хотели склонить к даче ложных показаний. Процесс над ними продолжается.