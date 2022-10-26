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Общество26 октября 2022 14:00

Студенты Красноярского края шьют толстовки и носилки для военнослужащих

Первая партия будет готова уже на этой неделе
Татьяна ИЛЬИНА
В Красноярском крае одежду для военнослужащих шьют студенты

В Красноярском крае одежду для военнослужащих шьют студенты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Студенты из 29 колледжей и техникумов Красноярского края решили присоединиться к всероссийской акции «Мы вместе», участники которой помогают семьям военнослужащих. Вкладом учащихся стала теплая одежда собственного пошива, рассказали в правительстве края.

Толстовки помогли сделать студентки второго курса Красноярского техникума социальных технологий. В первой партии, которая будет готова уже к концу недели, будет 20 теплых кофт. Останавливаться на этом не собираются – работу девушки продолжат после того, как закупят новую ткань.

Специальные носилки шьют в колледже сферы услуг и предпринимательства. А на базе Шарыповского многопрофильного колледжа в центре допризывной подготовки принимают гуманитарную помощь. Пункт сбора открыли еще 3 октября, и первый гуманитарный груз уже отправили в зону СВО.

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