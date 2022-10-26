В «Красном Яре» настроение - день рождения!

Об этом и многом другом рассказала на радио «Комсомольская правда» - Красноярск» в программе «Планерка с покупателями» директор по внешним коммуникациям ГК «Красный Яр» Таисия Голубева.

Директор по внешним коммуникациям ГК «Красный Яр» Таисия Голубева

- До Нового года еще более двух месяцев, а в ваших магазинах уже появляется новогодний ассортимент. Расскажите, чем порадуете в этом году.

- В этом голу действительно решили начать подготовку к празднику пораньше. Однако, несмотря на это, 31 декабря за 10 минут до полуночи обязательно кто-нибудь придет за покупками. Как обычно!

Действительно, во всех наших магазинах уже началось новогоднее оформление и появились первые новогодние товары.

В этом году большой запрос на позитив, хочется больше света и мы решили именно на этом сделать акцент. У нас много гирлянд, фонарей, свечей. Также много интерьерных украшений, деревянные елочные игрушки, тематические коллекции посуды.

Главными персонажами грядущего нового года у нас стали, конечно, зайцы. Их уши будут торчать везде!

Что касается продуктов, то перед Новым годом многократно возрастают продажи, например, зеленого горошка, маринованных огурчиков, колбаски, куриного филе, майонеза. И, конечно, красной икры. Она уже поступила, правда, выросла в цене, но к празднику будут акции.

На многочисленные вопросы последних двух недель «Что будет с алкоголем и хватит ли игристого на Новый год всем?», отвечаю: дефицита нет. Есть почти 200 наименований игристых, тихих, сухих и сладких напитков по очень привлекательным ценам. На любой вкус. Хватит всем!

- Четверть века назад, 17 декабря, в Красноярске открылся первый гастроном «Красный Яр». Как будете отмечать юбилей?

- Мы планируем небольшую программу приятных мероприятий для покупателей. Начнем уже в ноябре. Не буду раскрывать все карты, но сюрпризы будут.

- Мы традиционно спрашиваем у вас о новинках. Что произошло у вас за последний месяц?

- За месяц открыли еще 4 «Батона»: в Абакане, Галанино и в Красноярске (на Подзолкова и в Солнечном). Теперь у нас 168 дискаунтеров.

Есть отличные новости от наших кондитеров! Они обновили классические и самые любимые покупателями торты «Прага» и «Медовый». Отказались от кондитерских смесей, хотя у них есть свои плюсы: скорость в приготовлении и стабильное качество. Но мы решили использовать больше натуральных компонентов, перейти на тот самый вкус из детства. В «Медовом», а это хит продаж, изменился и крем. Теперь его делают из творожного сыра с добавлением нежных сливок, - буквально тает во рту!

На фудхолле нашего флагманского гастронома на Весны, 1 открылась популярная закусочная ЧебурекМи. А наше собственное производство там активно работает над новыми вкусными локациями, акцент будет на гриле, фритюре, копчениях и супах.

И еще одна новинка – значительное расширение ассортимента кормов, лакомств, средств для ухода, игрушек и аксессуаров для домашних животных. Делаем все, чтобы владельцы питомцев почаще заглядывали в наши магазины.

- На каждую «Планерку с покупателями» вы приходите с призами. Что будете дарить сегодня7

- Мы очень любим радовать слушателей эфира приятными и полезными подарками. И сегодня это набор замороженных полуфабрикатов нашей собственной торговой марки «Вкусноярово». Идея их создания появилась, когда мы пришли к выводу, что красноярцы, как и мы сами, хотят меньше тратить время на готовку, по крайней мере, в будни, однако осталось желание ужинать вкусно, полноценно и по-домашнему. Решить эту задачу могут качественные полуфабрикаты, и мы позвали на встречу местных проверенных поставщиков-товаропроизводителей и совместно с ними разработали рецепты и составы для «Вкусноярово». Так сначала появилась целая линейка охлажденных полуфабрикатов: колбаски для гриля, шницели из курицы, шашлыки. Теперь их дополнили замороженные продукты: пельмешки разных видов, фаршированные сытные блинчики, вареники и котлетки.

- Как могут оценивать обновление ассортимента, качество товаров и вкус продукции собственного производства ваши покупатели?

- Мы предлагаем оставлять отзывы в форме обратной связи мобильного приложения «Премия», - это наш основной способ обратной связи. Кстати, во многом благодаря программе «Планерка с покупателями» мы приняли решение усилить направление клиентского сервиса и создали внутри компании замечательное подразделение, которое уже со второй половины августа успешно и активно работает, поддерживая наших покупателей. Наш номер 8-800-775-89-50 на связи с 8 утра до 10 вечера. Звонок бесплатный. А наша Екатерина Батоновна общается с покупателями в Телеграме.

Послушать октябрьскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» – она состоится в ноябре в прямом эфире радио «Комсомольская правда» и традиционно пройдет розыгрыш приза за самый интересный вопрос от слушателей.

Например, в октябре это был набор замороженных продуктов домашнего качества от торговой марки «Вкусноярово».