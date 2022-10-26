Меры поддержки для участников спецоперации на Украине в Красноярском крае в 2022 году: какие льготы положены добровольцам СВО, мобилизованным и их семьям

Меры поддержки для участников спецоперации на Украине в Красноярском крае в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне региональные власти опубликовали меры поддержки для участников спецоперации на Украине в Красноярском крае в 2022 году. Это полный перечень льгот, которые положены добровольцам, мобилизованным и их семьям. Напомним, что ранее для призванных в рамках частичной мобилизации была введена единовременная выплата 100 тысяч рублей.

Какие льготы положены красноярцам, участвующим в СВО в 2022 году

- поддержка по оплате ЖКХ на весь период участия в спецоперации на Украине для бюджетников, проживающих в сельской местности;

- возможность изменить сроки предоставления отчетов без штрафов для тех, кто получил гранты, и возможность изменить срок использования грантов.

- бесплатная юридическая помощь для предпринимателей;

- возможность отсрочки по оплате микрозайма, взятого в Красноярском краевом центре развития бизнеса и микрокредитной компании;

- возможность на время участия в СВО отсрочивать плату за аренду государственного имущества. Кроме того, можно расторгнуть договор аренды без штрафов.

Какие льготы положены семьям красноярцев, участвующих в СВО в 2022 году

- единовременная выплата в 5 тысяч рублей человеку в сложной жизненной ситуации;

- помощь на дому тем, кто нуждается в специальном обслуживании;

- помощь в поиске работы, профобучении и дополнительного образования;

- освобождение от транспортного налога;

- освобождение от пени при просрочке оплаты счетов ЖКХ и за капремонт;

- возможность бесплатного посещения муниципальных учреждений культуры и спорта.

Какие льготы положены детям красноярцев, участвующих в СВО в 2022 году

- бесплатное нахождение в муниципальном детском саду, предоставление места вне очереди, либо 6,5 тысяч рублей ежемесячно;

- бесплатное питание для учеников 5-11 классов;

- бесплатная продленка;

- бесплатное обучение в Кадетских корпусах и Мариинских гимназиях;

- стипендия в 2 тысяч рублей студентам учреждений профессионального и средне-специального образования.

Добавим, что в Красноярском крае единовременная выплата в 100 тысяч рублей не возвращается в бюджет в случае, если мобилизованный по какой-то причине возвращен домой. Кроме того, губернатор Александр Усс поручил военкому края вернуть призванных на СВО многодетных отцов.

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