Перешли на электронную квитанцию? Получите бонусы и подарки!

Красноярскэнергосбыт активно использует в своей работе современные технологии, благодаря которым все услуги компании абонент может получить, не выходя из дома. Уже сейчас 80% потребителей используют цифровые сервисы и 45% перешли на электронные квитанции.

С электронных квитанций и начали гости прямого эфира - заместитель начальника Управления работы с физическими лицами Юлия Фейзер и руководитель группы PR Оксана Коробейникова.

Юлия Фейзер (Ю. Ф.):

- В августе этого года стартовала акция «Онлайн с плюсом», и теперь все наши клиенты, которые перейдут на электронные квитанции, получат единовременный бонус 50 рублей. Кроме того, все клиенты, которые начали пользоваться онлайн-сервисами для оплаты счетов, будут получать 1% от платежа кешбэком от каждой суммы платежа.

Оксана Коробейникова (О. К.):

- И еще один плюс – все участники акции каждый месяц участвуют в розыгрыше призов: это и робот-пылесос, и телевизор, и умная колонка, и другие приятные и полезные подарки. Сразу обращу внимание на то, что для участия в акции обязательно нужно пройти регистрацию. На сайте компании легко найти правила, там же можно зарегистрироваться.

- В СМИ стали часто встречаться новости о переводе жителей многоквартирных домов на прямые расчеты за электроэнергию. Что это значит и чем важен для жителей перевод на прямые платежи?

Ю.Ф.:

- Многие управляющие организации сами собирают платежи за электроэнергию с жителей и передают их нам. Однако есть такие, которые удерживают собранные средства, постоянно накапливает долги перед нашей компанией. Бороться с этим было трудно: суды с УК малоэффективны – ведь взять с таких организаций обычно нечего, у них нет собственного имущества, а на счетах редко что удается обнаружить. Отключить дома с задолженностью мы не можем, ведь люди платят, они не виноваты в недобросовестности УК или ТСЖ! Сейчас законодатели дали нам инструмент: в случае неплатежей управляющей организации мы можем перевести жильцов на прямые платежи, то есть исключить посредника. Решения общего собрания в этом случае не требуется. Жители уже могут быть уверены, что их деньги доходят до ресурсника. И еще получают возможность пользоваться всеми нашими интернет-сервисами для передачи показаний, оплаты и общения с компанией.

- Кстати, ваша компания активно убеждает своих абонентов пользоваться личным кабинетом. Расскажите, какие новые функции появились там за последнее время. Что в планах? Может, абоненты что-то предлагают?

О. К.:

- Мы недавно сделали опрос на сайте, попросили наших абонентов оценить удобство пользования личным кабинетом. И были поражены активностью клиентов компании. Вопросов было много, но более 2,5 тысячи человек нашли время на них ответить! И дать нам много советов, рекомендаций и предложений. Из наболевшего - многих беспокоит долгое обновление баланса после платежа. То есть человек заплатил, платеж поступил, а долг «висит». Эта проблема не в личном кабинете, а в особенностях технологии работы с некоторыми нашими контрагентами. Но мы услышали, что людям это неудобно, и будем искать выход из ситуации. Но в целом от 80 до 90% абонентов довольны личным кабинетом в целом и его отдельными разделами, и это порадовало!

Личный кабинет мы совершенствуем, например, недавно дополнили его новой опцией. Теперь пользователи могут в режиме реального времени получить детализированную информацию о состоянии финансово-лицевого счета за любой период, а не ждать акт сверки от специалиста энергосбытовой компании. Это важно в тех случаях, когда клиент хочет детально разобраться с объемами потребления электроэнергии и расчетами за нее. Еще одна новинка – появилась возможность оплаты коммунальных услуг и ресурсов через систему быстрых платежей, СБП, к которой подключились почти все отечественные банки.

СБП могут пользоваться и те, кто пока не имеет личного кабинета, но платит за электроэнергию на нашем сайте. Если потребитель зарегистрирован в личном кабинете, то пользоваться оплатой через СБП еще проще.

- Расскажите про замену счетчиков. Что делать тем, у кого закончился срок службы счетчиков?

О.К.:

- Уже второй год мы бесплатно меняем счетчики жителям многоквартирных домов. Даже и звонить не нужно, мы сами придем. И дома в большинстве случаев быть необязательно. Если прибор учета находится в свободном доступе, на лестничной площадке, то присутствие собственника квартиры при замене не требуется. Массовая и бесплатная замена устаревших приборов учета на «умные» счетчики – это федеральная программа. В первую очередь меняются те приборы, которые вышли из строя или у которых истек срок поверки. «Умные» счетчики сами передают показания и, что очень важно, фиксируют качество электроэнергии. С обычным счетчиком постоянные перебои или так называемые «скачки» напряжения доказать сложно. А «умный» прибор учета это фиксирует и дает возможность воздействовать на сетевые компании. За качество электроэнергии отвечаем перед потребителем мы, а по факту сети принадлежат организациям, на которые мы мало можем повлиять. Законодатель не дал энергосбытовым компаниям инструментов воздействия на проблемные сетевые организации. Раньше мы могли по большей части только писать жалобы, увещевать и что-то решать в переговорном процессе. Теперь хотя бы в многоквартирных домах мы можем доказать факт некачественного энергоснабжения, а значит – довести дело до суда, если сетевая компания не хочет устранять проблему добровольно. В частном секторе ситуация сложнее – по закону в нем приборы учета устанавливают сами сетевые организации, и в частном секторе нам сложнее собрать доказательную базу. Но это не значит, что мы опустим руки. Наше руководство обозначило проблему борьбы с некачественным энергоснабжением как приоритетную на ближайшие несколько лет.

- Если счетчики теперь бесплатные, значит, нет больше мошенников, которые раньше навязывали свои услуги по их замене?

О.К.:

- Мошенники теперь предлагают «сопутствующие» товары, которые якобы защищают от скачков напряжения, возгорания проводки, помогают экономить и пр. Не слушайте их, ничего не покупайте! Обычно такие «ходоки» запугивают жителей тем, что их проводка находится в аварийном, пожароопасном состоянии, и берут астрономические суммы за приборы, которые в магазине стоят копейки. Вообще рекомендую никогда ничего не покупать у людей, которые стучат к вам в двери.

Ю. Ф.:

- И нужно хорошо помнить название нашей компании, Красноярскэнергосбыт, потому что мошенники пользуются доверием к нам и часто придумывают похожие названия. Кстати, часто такие продавцы представляются сотрудниками Энергосбыта или созвучными названиями компаний. Наши сотрудники не ходят по квартирам и ничего не продают. Кроме того, у всех наших сотрудников есть удостоверения! Если все еще сомневаетесь - позвоните в контактный центр. Опишите проблему и попросите проверить, есть ли такой специалист в компании.

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