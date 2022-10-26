«Он подходил к людям, но от него отмахивались»: мама пропавшего в Красноярске мальчика рассказала о поисках ее сына Фото: Мария ЛЕНЦ

24 октября в Советском районе Красноярска полиция и волонтеры всю ночь искали пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенок вышел погулять с собакой и пропал.

Обеспокоенная мать сразу же обратилась в МВД, были организованы поиски. Полицейские, волонтеры и просто неравнодушные горожане искали мальчика по всему району, а площадь у него, на минуточку, как у полноценного города, да и население больше 200 тысяч человек. Были осмотрены все заброшки, стройки, компьютерные клубы – любые места, которые могли быть интересны мальчишке его возраста.

Найти мальчика удалось утром в гипермаркете «Лента» - спасибо сотруднице, которая узнала его по ориентировке. Оказалось, что ребенок ушел слишком далеко от дома и просто заблудился. Чтобы не замерзнуть, он с питомцем зашел в подъезд одной из многоэтажек, где и переночевал, предварительно купив себе фисташки, а собаке - сыр. Утром он сам специально пришел в «Ленту» в надежде на помощь взрослых.

Мама мальчика рассказала, что сын пропал не из-за конфликта с ней, о чем многие писали изначально, а из-за ссоры со сверстником:

- Дело вот в чем. У моего сына с другим мальчиком был затяжной конфликт – сейчас будет работать по этой ситуации ПДН и соцпедагог. Он хотел этому мальчику все высказать. Сын собирался прийти к его дому, потому что тот мальчик после школы всегда гулял во дворе. Он в итоге он не дождался и решил пойти домой, но пошел в другую сторону и заблудился.

Женщина объяснила, что ее сын редко уходит далеко от дома, потому и не смог найти дорогу:

- Он ходит так – вот наш двор, вот следующий двор – это школа, и иногда в магазин. Поэтому он и так закрутился. В итоге он дошел до «Ленты» и переночевал в одном из тех домов. Он потом рассказывал, что подходил к людям, спрашивал как пройти по своему адресу, но от него отмахивались, сын говорил инспекторам, что подходил к 5-6 людям, но никто не помог.

Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает. А чтобы такого не повторилось, с родителями мальчика поговорит инспектор по делам несовершеннолетних.

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