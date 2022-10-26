Норильчанин отсудил у магазина новый телевизор взамен испорченного и еще 75 тысяч рублей сверху

Норильчанин отсудил у магазина электроники новый телевизор и неустойку Фото: Мария ЛЕНЦ

Норильчанин отсудил у федерального магазина электроники и бытовой техники новый телевизор и неустоек на общую сумму 75 498,50 рублей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Изначально мужчина купил себе телевизор почти за 48 тысяч рублей. Гарантийный срок еще не прошел, как на экране появились продольные полосы. Как выяснилось позже, их причиной стал дефект матрицы.

С жалобой норильчанин пошел в магазин, однако продавец заменить товар или вернуть деньги отказался. Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор и суд, который встал на сторону покупателя. В итоге магазин обязали заменить телевизор и оплатить разницу в цене – 2 тысячи рублей. Кроме этого, мужчине полагается тысяча рублей за материальный вред, неустойка в размере 47 999 рублей и штраф – еще 24 499,5 рублей.

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