Губернатор Красноярского края подписал документ о мерах поддержки участников специальной военной операции Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 ноября вступит в силу документ, подписанный губернатором Красноярского края Александром Уссом, касающийся поддержки участников специальной военной операции и их семей. В документе обозначен ряд социальных льгот. Так, детям из таких семей должны предоставить вне очереди место в детском саду, причем без оплаты посещения, а если такой возможности нет – выплата должна составить 6,5 тысяч рублей ежемесячно. И в школе дети должны питаться также бесплатно. А студенты колледжей и техникумов, чьи отцы принимают участие в СВО, должны получать стипендию в размере 2 тысяч рублей.

Что касается взрослых членов семей, им, к примеру, окажут первоочередную помощь в поисках работы и профобучении. Тех, кто нуждается в социальном обслуживании, направят в социальные стационары в первоочередном порядке. Также семьи военнослужащих смогут бесплатно посещать краевые учреждения культуры, спорта.

Непосредственно мобилизованные и добровольцы получат ряд льгот и преимуществ. Например, отмена транспортного налога, отсрочка арендных платежей предпринимателям (если помещения в госсобственности). Сельским бюджетникам сохраняется льгота при оплате жилья и коммуналки на весь период участия в спецоперации. Ряд льгот предусмотрен и в случае, если у мобилизованных предпринимателей есть микрозаймы из бюджета.

Помощь в решении социально-бытовых проблем должны оказывать и местные власти.

Справки о том, что родной человек принимает участие в СВО, выдает военный комиссариат Красноярского края. Для этого родственники могут обратиться прямо туда.