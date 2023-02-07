Красноярец устроил ДТП с машиной полиции, чтобы спастись от вооруженного грабителя

Фото: kras_sunny

Житель Красноярска устроил аварию с участием машины полиции, чтобы спасти себе жизнь. К нему в машину подсел вооруженный человек, и водитель намеренно врезался в стоящий впереди экипаж патрульных. Историю рассказал паблик микрорайона Солнечный.

Боевик развернулся минувшей ночью на проспекте 60 лет образования СССР. Красноярец договорился встретиться с девушкой в интернете, однако так и не дождался ее. Вместо этого к нему подсели незнакомые парень с девушкой и уговорили подвезти.

Когда водитель проезжал автобусную остановку, пассажир попросил остановить авто, якобы чтобы справить нужду. Но как только автовладелец припарковался, парень начал угрожать ему ножом. Водитель отдал грабителю небольшую сумму наличкой, но тому показалось мало, и он вынудил красноярца ехать к банкомату.

В этот момент по проспекту проезжал патрульный автомобиль полиции. Красноярец врезался в экипаж ППС и выскочил из авто, чтобы попросить о помощи. Грабитель с подругой тоже покинул машину и бросился в бега, но был задержан полицейскими.

– Водитель попросил полицейских задержать преступников, которые бросились в бега, сказав, что всё объяснит позже. В итоге сотрудники поймали злоумышленников, а водитель выразил благодарность данному экипажу и попросил прощения за помятый бампер, – подытожил рассказчик.

В комментариях красноярцы похвалили отважного водителя и полицейских, которые не растерялись и поймали парочку. Некоторые предположили, что история дурно пахла еще с момента знакомства с дамой в интернете, которая на самом деле могла просто заманить мужчину в ловушку.