Красноярский завод металлических сеток увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Компания «УралСибТрейд-Красноярск» завершила первый этап участия в нацпроекте «Производительность труда». В течение 6 месяцев команда предприятия искала и устраняла производственные потери с помощью методов бережливого производства вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК, входит в структуру центра «Мой бизнес»).

В результате на предприятии на 10% увеличили выпуск сварной сетки диаметром 4 мм. Раньше в смену производили 1000 штук, теперь – 1100. Кроме того, более чем на 1 час сократили время протекания всего процесса – на 10%. До взаимодействия с РЦК вся работа занимала 14 часов.

«Помимо того, что результат от совместной с экспертами работы будет иметь финансовое выражение, специалисты РЦК вдохновили всю нашу команду на дальнейшее расширение проекта. Нам дали эффективные методики для анализа технологических процессов, и эти методики мы рассчитываем в дальнейшем распространять на другие участки и оборудование. В ближайшем будущем планируем заняться оптимизацией на участке по перемотке проволоки, а также на участке изготовления плоских каркасов из арматуры. А если смотреть глобальнее, то надеемся внедрить бережливые технологии уже в нашу торговую деятельность», – рассказал генеральный директор компании «УралСибТрейд-Красноярск» Павел Пенчугов.

Руководитель РЦК Павел Безсалов отметил, что основная задача экспертов – не только проанализировать производственный процесс, выявить потери времени и ресурсов в потоке, но также научить применять инструменты аналитики и оптимизации рабочую группу предприятия: «Это даёт компании практически неограниченные возможности не только для роста производительности, но и для улучшения качества своей продукции, улучшения условий труда, росту конкурентоспособности. И всё это – без дополнительных инвестиций со стороны предприятия, только за счёт внутренних резервов. Такой подход особенно важен и наиболее эффективен в условиях, когда внешние факторы, от которых зависит успех работы предприятия, меняются практически ежедневно».

Напомним, главная задача нацпроекта «Производительность труда» – обеспечить компаниям-участникам рост производительности труда не менее 5% в год по отношению к предыдущему году. Предприятия приглашают присоединиться к нацпроекту, подав заявку на портале производительность.рф.

Добавим, сейчас на территории нашего региона в нацпроекте принимают участие 84 предприятия с оборотом более 400 млн рублей в год. Однако недавно был запущен региональный проект по повышению производительности труда на предприятиях с выручкой от 200 до 400 млн рублей. Пройти данную программу в 2022 году смогут 10 компаний. Подробности можно узнать по тел. 8-800-234-0-124.