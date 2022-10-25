В Красноярске нашли компанию, которая поела в баре на 33 тысячи рублей и сбежала

В Красноярске нашли компанию, которая поела в баре на 33 тысячи рублей и сбежали. Фото: гриль-бар "Крылья"

Красноярский гриль-бар «Крылья» нашел компанию, которая обманула заведение на 33 тысячи рублей. Погасить долг пришлось родственникам.

Совладелец бара Ольга Верещагина рассказала «КП-Красноярск», что компания молодых людей регулярно использовала схему «заказать и сбежать без оплаты». От их действий пострадали множество красноярских магазинов, ресторанов и такси.

Фото: гриль-бар "Крылья"

24 октября долг перед «Крыльями» за всех ребят покрыли их родственники. Они также оплатили дополнительные издержки. «КП-Красноярск» направила запрос в полицию для получения дополнительной информации.

Напомним, что все произошло 19 октября. Трое молодых людей пришли в гриль-бар, в котором провели около 5 часов, заказывая дорогие блюда и коктейли. Когда пришла пора оплатить счет, они незаметно скрылись.

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