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Происшествия25 октября 2022 5:10

В Игарке мужчину убило винтами пассажирского катера

Полицейские и следователи разбираются в обстоятельствах трагедии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Утром 25 октября в Игарке произошла трагедия – под винтами пассажирского катера погиб 50-летний работник местного аэропорта. СК на транспорте проводит проверку.

Примерно в 08:25 часов из аэропорта Игарки, который находится на острове посреди протоки Енисея, выехали два катера на воздушной подушке с пассажирами. При высадке людей на берег два судна столкнулись. В итоге работник аэропорта упал прямо на винт катера.

На место сразу выехали полицейские, которые начали выяснять обстоятельства. Транспортный следком же начал свою проверку по факту трагедии.

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