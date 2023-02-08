При поддержке «Полюса» в Северо-Енисейском состоялись гастроли Шарыповского драмтеатра

В поселке Северо-Енисейском Красноярского края при поддержке золотодобывающей компании «Полюс» с успехом прошли двухдневные гастроли Шарыповского драматического театра. Североенисейцам представили две постановки, в том числе спектакль, завоевавший спецприз самой престижной театральной премии «Золотая маска».

В этом году городскому поселку Северо-Енисейский исполнилось 95 лет. К юбилею золотодобывающая компания «Полюс», крупнейший производственный актив которой находится в районе, подарила жителям поселка настоящие театральные выходные.

О том, что гастроли вызвали интерес у североенисейцев стало понятно еще на старте продаж билетов – они закончились в первые дни. Коллектив из Шарыпово приехал в Северо-Енисейский впервые.

«Театр из города Шарыпово имеет множество премий, престижных наград и в Красноярске бывает сложно попасть на его постановки. Поэтому мы рады, что коллектив принял наше приглашение приехать в Северо-Енисейский», - рассказал главный инженер компании «Полюс Красноярск» Леонид Скорик.

На сцене районного дома культуры «Металлург» шарыповцы представили спектакль «Я нанял убийцу». В основе сюжета - сценарий финского режиссера Аки Кауримсмяки. Спектакль поставлен московским режиссером Галиной Зальцман, художник-постановщик из Санкт-Петербурга – Катя Никитина. Постановка завоевала специальную премию драматического жюри Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» «За точность художественных средств и ясность театрального высказывания в спектакле», а также победила в 6-ом конкурсе региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».

Сложный сценарный замысел в спектакле воплощен с помощью современных театральных приемов: титры во всю сцену на черном фоне, свет, цвет, звук и спецэффекты, сменяющие друг друга в четко выверенном ритме. По комментариям зрителей, спектакль смотрелся на одном дыхании.

- Вот это спектакль! Нам всё очень понравилось. Сразу даже не скажешь, что понравилось больше всего, - поделились своими впечатлениями старшеклассницы.

- Такого мы еще не видели – это точно. Мыслей много, надо всё обдумать. Мы к такому не привыкли, но искусство должно идти вперед, - прокомментировал один из зрителей.

На следующий день мастерству шарыповских актеров радовались юные североенисейцы. Театр показал яркий и современный детский спектакль «Волчий маскарад» по мотивам сказки «Три поросенка».

Постановку срежиссировал и сыграл в ней роль Волка артист театра, обладатель «Золотой маски» Хольгер Мюнценмайер.

- Сказка – не ложь, а, я бы сказал, учебное пособие для детей, - считает Хольгер. – В «Волчьем маскараде» события развиваются даже по современному сценарию. А учит он крепкой дружбе, взаимопомощи. Ну, и, наверное, самому главному – не бояться ничего и выходить из всех трудных положений.

Остались довольны гастролями в Северо-Енисейском и сами актеры.

- Когда сказали, что мы везем к вам спектакль «Я нанял убийцу», я заволновалась. Дело в том, что у этой сценической постановки фестивальный формат, и она больше рассчитана на подготовленную публику, театралов – массовой аудитории некоторые приемы могут быть не понятны. Но когда мы услышали, как зрители реагируют на наши шутки, увидели, как они выражают свою признательность на поклонах, все сомнения рассеялись: всё, что мы хотели выразить, воспринято, нас поняли, и это – главное. А о спектакле для детей и говорить нечего. Спасибо за очень теплый прием! – прокомментировала заведующая художественной частью Шарыповского театра Полина Пономарева.

Второй подарок в рамках проекта «Театральные выходные с «Полюсом» жители районного центра получат в середине марта. На этот раз с двухдневными гастролями приедет Лесосибирский театр «Поиск» с нашумевшим спектаклем «Мертвые души. Том первый», который с успехом собирает полные залы требовательной столичной публики.