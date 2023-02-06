В Красноярске 11 февраля привезут кубок Гагарина Фото: Иван ВИСЛОВ

11 февраля в Красноярске привезут главный хоккейный трофей страны – Кубок Гагарина. Как сообщает минспорта края, посмотреть на кубок КХЛ смогут все желающие.

Главный хоккейный кубок России можно будет увидеть в «Кристалл Арене» на Партизана Железняка, 42. Экспонировать трофей будут 11 февраля, с 12 до 17:00 часов совершенно бесплатно. Можно будет сфотографироваться с кубком, а также принять участие в викторинах. Забрать пригласительные можно по ссылке.

Программа мероприятия:

Матч звезд хоккея в Красноярске 11 февраля 2023 года

Матч звезд хоккея в Красноярске 11 станет главным событием. Он начнется в 14:30 часов на льду «Кристалл Арены». Между собой сойдутся команды Александра Семина и участника Суперсерии СССР – Канада 1972 года Вячеслава Анисина.

В программу также входят следующие события:

- 12:00 – Товарищеская игра детских команд;

- 13:30 – Церемония открытия выставки.

Характеристики Кубка Гагарина:

Масса – 19 кг, высота – 84,5 см, объем – 12 литров. Кубок изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. Это главный трофей Континентальной хоккейной лиги – главного чемпионата для лучших команд России, Казахстана и Беларуси.