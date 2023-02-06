«Лыжня России» в Красноярске в 2023 году: дата, место, дистанции, награды Фото: Мария ЛЕНЦ

«Лыжня России» в Красноярске в 2023 году состоится уже 11 февраля. Зарегистрироваться для участия можно до 9 февраля, при этом выдача стартовых номеров пройдет на дистанции состоится уже 10 февраля. Рассказываем о месте, датах и наградах.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Где и когда пройдет «Лыжня России» в Красноярске в 2023 году

Мероприятие состоится в МСК «Радуга» на Стасовой, 69Л 11 февраля 2023 года. Это будет уже 41-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России».

Какие дистанции доступны на гонке «Лыжня России» в Красноярске в 2023 году

Участники могут выбрать из двух дистанций:

- 10 километров (4 круга по 2,5 километра) – доступна для красноярцев старше 16 лет;

- 2023 метра;

- для детей 3-7 лет предусмотрена специальная дистанция – 500 метров.

Для участия в дистанции 10 км необходима регистрация – до 9 февраля. Лимит участников – 300 человек. Подать свою заявку можно здесь. Для допуска к старту необходимо предъявить медсправку и удостоверение личности.

Для дистанции 2023 метров никаких документов и регистрации не нужно.

Программа «Лыжни России» в Красноярске в 2023 году

10 февраля 2023 года:

- 10:00 - 20:00 – выдача стартовых номеров на дистанцию 10 км в магазине «Triatleta» (пр. Мира, 7Г вход со стороны Каратанова);

11 февраля 2023 года:

- 09:00 – выдача стартовых номеров на дистанцию 10 км;

- 11:00 – старт дистанции 10 км;

- 12:00 – церемония открытия и награждение победителей 10-километровки;

12:10 – детский старт на 500 метров;

12:30 – старт на 2023 метра;

13:00 – награждение по возрастным группам победителей и призеров на дистанции 10 километров и 2023 метров.

Награды за участие в гонке «Лыжня России» в Красноярске в 2023 году

Для всех участников: шапочка и стартовый номер от минспорта РФ;

Для участников гонки на 10 км: вода от компании ZELEN;

Для абсолютных победителей на дистанции 10 км: кубок, грамота, фитнес-браслет;

Для победителей гонки 10 километров среди возрастных групп: медали, грамоты, денежные призы: 1,5 тысячи рублей за 1 место, 1 тысяча рублей – за второе, 500 рублей – за третье;

Для победителей гонки (3 мужчины и 3 женщины) на 2023 метра: медали, грамоты и кубки.