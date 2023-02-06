Сергей Лазарев выступил на свадьбе сына красноярского бизнесмена

Артист исполнил такие известные треки, как "В самое сердце" и "так красиво" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях появились фото и видео с шикарной свадьбы, которую отметили в красноярских «Соснах» 3 февраля. Приглашенным артистом на банкете стал Сергей Лазарев. Об этом артист рассказал в социальных сетях.

- У меня утро, потому что я в Красноярске. Тут было мероприятие, - обратился к своим подписчикам певец.

Несмотря на то, что имена жениха и невесты не разглашаются, в сети появилась информация, что свадьбу сыграл сын известного красноярского бизнесмена.

Для церемонии бракосочетания был построен отапливаемый шатер, который украсили цветами, гирляндами и свечами. Привезли организаторы и белый рояль. В социальных сетях отметили, что занималась свадьбой красноярская event-фирма. На их сайте минимальная цена бюджета свадьбы, с которой они работают – 1, 2 миллиона рублей.

Однако главной звездой программы стал популярный российский певец Сергей Лазарев. Музыкант исполнил несколько своих известных песен, среди которых «В самое сердце», «Даже если ты уйдешь» и «Я не боюсь». А под трек «Так красиво» на сцену поднялись и станцевали сами молодые муж с женой.

Кстати, часовое выступление Сергея Лазарева в феврале 2021 года оценивалось в среднем около 4 миллионов рублей.

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