Через Дудинский морской порт в 2022 году прошло 4,5 миллиона тонн грузов Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В 2022 году Дудинский морской порт отметил свое 85-летие. Нам удалось пообщаться с директором Заполярного транспортного филиала Алексеем Новаковым в конце мая и поговорить о предстоящих планах. Порт в тот момент стоял «на паузе», дожидаясь, когда Енисей очистится ото льда и закончится паводок. Природа, кстати, тогда поторопилась – ледоход начался на неделю раньше ожидаемого. Для портовиков это на руку: раньше начнется навигация – быстрее вернутся к полноценной работе. У Дудинского порта такая особенность, заполярно-географическая, что каждый день на счету.

Прошедший год получился непростым во всех отношениях, было озвучено много. И настало время спросить, все ли намеченные задачи коллектив выполнил. Ответы руководитель предприятия дал медиакомпании «Северный город».

Директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Выполнили и перевыполнили

Минувшей весной Алексей Андреевич подчеркнул, что объемов у них с каждым годом становится все больше. Традиционно нужно обработать северный завоз и – в любых условиях – обеспечить потребности населения городов и поселков Таймыра. Однако большая часть грузов приходит по Северному морскому пути. Объемы растут за счет программ, которые реализуются в Норильске компанией «Норникель». Для этого были зафрахтованы дополнительные суда Северного морского флота. Плюс пошли грузы в рамках федерального проекта «Восток Ойл» и других. Для сравнения в 2021 году грузооборот Дудинского порта составил 3 миллиона тонн, а планы на 2022 год (озвученные в мае, были 4 миллиона тонн). Что в итоге?

– В 2022 году Дудинский морской порт обработал 1576 судов, что составляет 4450 тысяч тонн грузов. Это знаковый результат для предприятия, - сообщил Алексей Новаков.

И добавил, что вместе с этим модернизируют производственные площади. Так, за летний сезон уложили асфальт на территории порта и плюс обновили 5,5 километров дорог общего пользования, прилегающих к нему. Общая стоимость работ составила почти 162 миллиона рублей. И в 2023 году планируют потратить не меньшую сумму.

В минувшем году завершили многолетние проектно-изыскательские работы по причалам. Впереди – закупка материалов для серьезнейшей реконструкции причальной стенки.

Дудинский морской порт принимает суда круглый год. Фото: Марина Пешкова

Техническая сторона вопроса

Кроме того, пополнили парк специализированной техники на 13 единиц, закупили тяжелые погрузчики ричстакеры грузоподъемностью 45 тонн, бульдозеры, автогрейдеры. Плюс приобрели три новые вахтовки для перевозки рабочих. Планируют приобрести как минимум 20 единиц в 2023 году.

Столкнулись и с проблемами, спровоцированными санкционной политикой западных стран, где находятся (или находились – в прошедшем времени) поставщики уже проверенной техники. После разрыва контактов и контрактов пришлось срочно искать замену. Нужно понимать, что сделать это на раз-два невозможно. Но раз отвернулась Европа – посмотрели в другую сторону, на Юго-Восточную Азию. Получили оттуда две единицы. Опасались, ведь не всякая техника способна выдержать эксплуатацию в жестких условиях Крайнего Севера. Но нареканий пока нет.

Кстати, сами рабочие смотрят на это с энтузиазмом: новыми погрузчиками и управлять легче, и производительность выше. Каждая такая техника – позитивное событие, которое они обсуждают не просто с энтузиазмом, но взглядом опытных экспертов.

- Запасные части закупаются в достаточном объеме, даже несмотря на то, что это повышает оборотный капитал компании. В очень непростых условиях мы создаем резерв запчастей, расходных материалов и прочего для всех единиц техники и оборудования, - отметил Алексей Новаков.

Один из успехов работы компании - личная заинтересованность каждого сотрудника. Фото: Марина Пешкова

«Зубры» и не только

Отдельная тема – замена портовых кранов, без этого никак. Старые вырабатывают свой срок, кроме того, повышаются требования к техническим характеристикам. Кроме того, каждую весну на период паводка краны приходится поднимать с причала на возвышенность и возвращать обратно, это тоже не идет на пользу. Так, в длинный список на техническое перевооружение «Норникеля» были включены 35 кранов для Заполярного филиала.

В 2021 году успели приобрести 10 мобильных кранов Liebherr LHM-420 на 3,5 миллиарда рублей. Их привезли из Германии по Северному морскому пути, смонтировали. Вспоминаем слова Алексея Новакова относительно того, чтобы искать сотрудничества среди отечественных производителей. Как в воду глядели, когда несколько лет назад обратили свое внимание на компанию «Технорос» из Санкт-Петербурга. Взялись протестировать один кран «Зубр», отработал год, второй – отлично себя показал. Поэтому решили заключить долгосрочный контракт на поставку еще нескольких единиц.

В целом планы на 2023 год: получить еще четыре – шесть кранов.

Новые вахтовки для перевозки сотрудников. Фото: "Северный город"

Люди – наше все

Запасу прочности людей можно только позавидовать. Напомним, что Дудинский порт уникален тем, что расположен за Полярным кругом на реке и принимает суда по Северному морскому пути фактически круглый год, за исключением периода ледохода на Енисее. Мороз – не мороз, даже если минус 50, даже если пронизывающий ветер: все пришедшие суда нужно оперативно обработать.

- Основной костяк коллектива порта - почти две тысячи жителей Дудинки. У нас работают трудовые династии, целые поколения. Молодежь приходит сюда со школьной скамьи. И это хорошо, потому что они тут выросли, они знают не понаслышке, какой здесь труд, они готовы к нему, адаптированы к местным условиям. Из таких получаются крепкие и преданные делу работники, - отметил директор ЗТФ.

На период интенсивной нагрузки приглашали около 700 новых сотрудников, Из них почти 300 человек – вахтовым методом с материка. Для них построили временный жилой комплекс на 200 мест, будет еще один. Людей снова будут набирать по потребностям, основной сезон – это, конечно, летний, до становления льда.

За 2022 год отремонтировано два административно-бытовых корпуса – для работников ППК №1 и производственного комплекса малой механизации. В скором времени прибудут дополнительные мобильные теплые туалеты, это важно для тех, кто работает на морозе. Люди такую заботу чувствуют.

Работа в порту. Фото: "Северный город"

Медицинский центр

Еще один важный момент, который нужно отметить: открытие нового корпоративного медицинского центра в Дудинке. Несколько месяцев шла подготовка: организация места, подбор персонала, лицензирование. Сейчас в кабинетах устанавливают современное оборудование. В скором времени центр начнет свою работу. Воспользоваться расширенным спектром медицинских услуг смогут не только сами сотрудники предприятия, но и члены их семей.

Сегодня корпоративная медицина – это востребованная часть социального пакета. Особенно если это сложное производство, находится в суровых климатических условиях и связано с риском развития различных заболеваний. В планах «Норникеля» создание пяти таких центров, один из них уже работает в Норильске.

Принято говорить о планах

После того, как подведены итоги, нужно сказать о производственных планах. В двух словах: не снижать темпов, объемы грузопотока предстоят не менее, чем в прошлом году. Также перед Заполярным филиалом стоит задача укрепить свои позиции и в том, что касается бережно производства, и в развитии производственной системы, и в обучении руководителей различного уровня, и в повышении личной заинтересованности сотрудников в результате.