В Норильске дети из многодетных семей занимаются мини-футболом бесплатно. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Два года назад в Норильске открыл свои двери современный спортхолл «Айка». Практически сразу на его базе появилась секция по мини-футболу для мальчиков и девочек, а нынешней осенью заработали дополнительные бесплатные группы для детей из многодетных семей в возрасте до 14 лет. Инициатором этого выступила компания «Норникель».

Особенно важно, что занятия проходят под патронажем МФК «Норильский никель» – единственной профессиональной мини-футбольной команды в Красноярском крае. Опытные спортсмены готовят ребят к дальнейшему поступлению в ДЮСШ.

Жительница Норильска, мама троих детей Ольга Юрлова рассказывает, что услышала о наборе от подруги, тоже многодетной. В тот же день пошла в «Айку», чтобы записать в секцию сына. На сегодняшний день мальчик посетил уже несколько занятий.

- Ребенок в восторге от тренировок! До этого мы пробовали ходить в различные частные секции, но здесь как нигде прекрасные тренеры, атрибутика, зал, атмосфера… Не описать всё словами. Организаторам, партнерам – всем низкий поклон за такую возможность для наших ребят, - прокомментировала норильчанка.

Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Некоторые семьи записали на занятия по мини-футболу сразу два-три ребенка. И им идут навстречу, например, детей из одной семьи стараются определить в одну группу. Всего таких групп набрали 16, куда вошли 278 мальчиков и девочек из многодетных семей.Тренировки у ребят проходят по часу дважды в неделю.

В «Айке» проводятся занятия и по другим видам спорта – волейболу, баскетболу, боулингу, танцам, йоге, и посещать их могут не только дети, но и взрослые. Поэтому с самого своего открытия новый спорткомплекс является местом притяжения для жителей Норильска. Построен он был в 2020 году на средства, выделенные также компанией «Норникель».

- Развитие спорта на территориях присутствия компании является одним из приоритетных направлений в инвестиционной политике «Норникеля». В случае «Айки» инвестиции направлены не только на строительство, но и оснащение оборудованием и поддержание комплекса в прекрасном состоянии, - подчеркнула директор спортхолла «Айка» Юлия Виноходова.