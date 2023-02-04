Причиной пожара в Норильске, где погибли бабушка с внуками, могло стать замыкание проводки

Фото: скриншот видео. На то, чтобы потушить пожар, ушло полтора часа

Предварительной причиной пожара в многоквартирном доме по улице Лауреатов в Норильске стало замыкание проводки. Об этом сообщает следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Сообщение о том, что горит квартира на 9-этажном доме, поступило в диспетчерскую 3 февраля в 20.26. Когда приехали пожарные, пламя уже вырывалось из окон. Потушить огонь удалось лишь спустя полтора часа – на месте работали 34 человека и 13 машин.

В квартире находились двое детей, мальчики 2 и 11 лет, а также их бабушка 59 лет. Их без сознания вынесли на улицу, однако все трое погибли, несмотря на усилия медиков.

Мама ребят осталась жива – она вышла вечером в магазин.

Следователи устанавливают все подробности произошедшего, заведено уголовное дело.