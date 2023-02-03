Курить или не курить: 5 вопросов врачу-онкологу

Алексей Крат в эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM

Накануне Всемирного дня борьбы против рака в эфире Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в спецпроекте «На здоровье» Алексей Крат, врач-онколог, заведующий отделением торакальной онкологии краевого онкодиспансера, рассказал об основных причинах появления рака легкого.

– Алексей Васильевич, тема онкологии – одна из самых актуальных и злободневных. Многие просто боятся не то, чтобы ее обсуждать, но даже и думать об этом. Можно ли говорить, что в последнее время растет число заболевших, или все же эта величина плюс-минус постоянная?

– К сожалению, люди болели, болеют и будут болеть. Что касается роста-снижения количества заболевших: на самом деле это определенная константа, которая сохраняется из года в год. Просто на сегодняшний день у нас, врачей, больше возможностей выявлять заболевание. И с каждым годом количество выявляемых пациентов растет, в том числе и с диагнозом рак легкого. Что радует – на ранних стадиях. 27 лет назад, в 1996 году, когда я начал работать хирургом-онкологом, 1-2 стадий в год выявляли всего лишь 11%, 3 стадий – более 40%, 4 стадий – 45-50%. Даже в благополучной Германии, где очень дисциплинированно относятся к здоровью, 4 стадий 45%. Это правило известно всем: чем раньше выявляется заболевание, тем лучше прогноз – ранняя реабилитация и возврат к нормальной жизни. Сейчас мы выявляем пациентов с 1-2 стадией 34%.

– Один из самых распространенных видов злокачественных образований – рак легкого. Чем это обусловлено, в чем причина заболевания? Кто чаще болеет – мужчины или женщины?

– Причины возникновения заболевания четыре. Во-первых, курение. Неважно, что человек курит – табак, кальян, вейп. Все это проходит через нашу дыхательную систему (маленькие пузырьки, которые называются легочные альвеолы), и там оседает. Считайте: в России курит примерно 47 млн человек. У них есть семьи (вторые половины, дети, другие родственники) – это плюс еще около 22 млн пассивных курильщиков. И вот уже получается внушительная цифра, почти половина жителей России. Вторая причина: выхлопные газы, СО 2. Автомобилей стало гораздо больше, тем более мы живем не в самом теплом климате – зимой автомобили часто прогревают. На третьем месте среди причин возникновения заболеваний – хронические воспалительные заболевания легких. Все мы болеем пневмониями, бронхитами, которые впоследствии могут привести к пневмосклерозам, эмфиземам. Хронические заболевания легких с годами приобретают оттенок онкологической направленности. И только на четвертом месте – промышленные причины возникновения онкологии.

Важно, что рак легкого не передается по наследству. Это генетически независимый рак. Причина возникновения – синергизм курения с другими факторами (неблагоприятные зоны проживания, север, арктические зоны, вдыхание радиоактивных элементов, асбеста, цемента и так далее). По статистике, чаще болеют мужчины. Если раньше рак легкого был у тех, кто старше 60 лет, то сейчас все чаще видим возраст 47-50 лет, несколько случаев встречал и у 35-летних мужчин.

– Судя по причинам возникновения заболевания, любой человек находится в зоне риска. Как минимизировать шансы заболеть?

– Если вы курите, однозначно нужно бросать. Чем раньше, тем лучше. Если бросить курить до 50 лет, то добавите к своей жизни плюс 20 лет. Главное самооценка и самоответственность. Меня очень радует, что стало меньше курящих молодых людей. По сравнению с 2015 годом число тех, кто курит, сократилось примерно в два раза.

– Как «поймать» заболевание на ранней стадии? Какие симптомы должны насторожить человека?

– Вопрос хороший. Рак не болит при 1-2 стадии. Признаки болевых ощущений появляются уже на 3-4 стадии, когда опухоль проросла в определенные структуры грудной клетки. Поэтому важны профилактические рентгенологические исследования. Из симптомов, которые должны насторожить: частый кашель, слабость, вялость, похудение, отсутствие аппетита. Если кашель с отхождением мокроты, с примесью крови, то это явный сигнал, что с организмом происходит что-то нехорошее. В таких случаях нужно обращаться к участковому по месту жительства, проходить рентгенографию, компьютерную томографию грудной клетки. Для профилактики такие исследования необходимо делать хотя бы раз в год. Как показывает практика, 1-2 стадии выявляются на основании именно таких исследований. Злокачественная клетка делится раз в 180 дней. Со времени ее зарождения до проявления на рентгене проходит примерно 7-8 лет. Согласитесь, достаточно большой срок. Поэтому ежегодная рентгенография либо компьютерная томография необходимы.

– Рак легкого – это приговор или нет? Можно ли что-то сделать с этим диагнозом?

– Это не приговор. Это реальная цель, с которой можно бороться, и мы достаточно успешно это делаем. Сейчас врачи говорят пациенту все, что он должен знать. Зная врага в лицо, мы знаем, как его уничтожить. Мы раскладываем по полочкам, что будем делать на 1,2 стадиях, когда и какая будет операция, сколько длится период реабилитации, какие принимать антибиотики, как себя вести… Мы владеем современными методами хирургического лечения – это видеоторакоскопические операции при раке легкого. Через 2 прокола удаляется часть легкого, пациент не получает агрессивной травмы и раньше возвращается к обычной жизни, быстрее проходит процесс реабилитации. На 3 и 4 стадиях лечение также возможно. Это различные схемы химиотерапии или радиотерапевтические и терапевтические сочетанные методы лечения, которые позволяют продлить качество и количество жизни пациентам. Тот набор химиопрепаратов и тот набор оборудования для радиооптического лечения, которые есть в краевом онкологическом диспансере, позволяют нам это делать.

Каждую первую пятницу месяца в 9.03 на Радио «Комсомольская правда» 107,1FM в Красноярске в совместном проекте с Министерством здравоохранения Красноярского края «На здоровье!» обсуждаем с врачами-специалистами самые важные вопросы о нашем здоровье.