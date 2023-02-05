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Общество5 февраля 2023 0:00

В Красноярске ожидается теплая, но пасмурная рабочая неделя

Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на рабочую неделю 6-10 февраля 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске ожидается теплая и снежная рабочая неделя

В Красноярске ожидается теплая и снежная рабочая неделя

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцам пообещали довольно теплую и снежную рабочую неделю. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В понедельник будет пасмурно, но без осадков. Дневная температура составит около -14 градусов, а ночью похолодает до -22 градусов. Во вторник погода, днем потеплеет – до -6 градусов, ночью ожидается понижение до -23 градусов. В остальном – без осадков, но пасмурно. В среду днем воздух прогреется до тех же -6 градусов, будет облачно и безветренно. Ночью похолодает до -14 градусов.

В четверг и пятницу будет пасмурно. Днем температура будет колебаться в пределах -11-12 градусов, ночью же -18-20 градусов.

Добавим, что на протяжении всей недели ветра практически не будет. Редкие порывы будут в пределах 4-6 метров в секунду.

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