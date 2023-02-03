В Красноярском крае поддержат малый и средний бизнес, торгующий через интернет. Фото: krskstate

Власти Красноярского края поддержат малый и средний бизнес, который решил присоединиться к торговле на интернет-площадках. В последние годы платформы электронной коммерции приобрели популярность по многим причинам: это и широкий выбор товаров, и доступность, и цена (за счет того, что исключатся посреднические звенья). Причем они популярны и в крупных городах, где, казалось бы, есть все. И в селах. Для нашего края с его огромной территорией это очень актуально.

В Красноярском крае содействием занимается сеть центров «Мой бизнес», которая работает в в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Здесь можно не просто получить помощь экспертов, которые расскажут, как продавать на платформе Ozon. Один из важнейших моментов для начинающих предпринимателей – грамотное продвижение своего товара. В этом также посодействуют в центрах «Мой бизнес».

Предприниматели, заинтересованные в запуске бизнеса на этой электронной торговой площадке (маркетплейсе), получат поддержку персонального менеджера, который поможет новичкам разобраться, как работает площадка, как оформить привлекательные карточки товаров, запустить рекламную кампанию.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, с 2020 года (мы помним, это начало пандемии и вынужденная изоляция) наблюдается активный рост числа создаваемых компаний малого и среднего бизнеса в онлайн-торговле. Такой способ дает возможность свести к минимуму контакты людей между собой.

В рамках нашей совместной акции миниэкономразвития и Ozon предприниматели получат 5 тысяч бонусных баллов на продвижение. Это примерно 70 тысяч показов объявления. А прикрепленный к каждому новичку персональный менеджер поможет ему дойти до первых стабильных продаж

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков рассказал, что уже сейчас более 80% предпринимателей на платформе – это малые и средние компании. Новая программа поддержки онлайн-торговли доступна для индивидуальных предпринимателей Красноярского края и юридических лиц, которые раньше не продавали товары на данной платформе.