Суд не выпустил из-под стражи минусинца, который держал на цепи 13-летнюю дочь

У прокуратуры также возникли вопросы к работе администрации Минусинска. Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске суд оставил под стражей жителя Минусинска, которого обвиняют в издевательствах над 13-летней дочкой. Апелляцию подавал его адвокат. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

— Кроме того, по результатам проведенной прокуратурой проверки выявлены нарушения в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Минусинска, выраженные в отсутствии координации органов системы профилактики и несоответствии комплексной индивидуальной программы реабилитации целям и задачам по работе с семьей, — сообщили в ведомстве.

Напомним, изверг и его жена держали ребенка на цепи. Там они воспитывали, как им казалось. свою дочь. Но девочка сумела сбежать. Мать заявила в полицию, и только тут вскрылась правда.

Оказалось, что девочка не хотела находиться дома, часто сбегала. Вот ее и начали приковывать цепью к батарее. Горе-мамашу оставили под домашним арестом, отца отправили в СИЗО, а шестерых детей изъяли из семьи.

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