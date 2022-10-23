Кубок — наш! «Енисей-СТМ» вновь подтвердил свой чемпионский статус

Победный матч прошел в гостях у подмосковного клуба. Фото: Енисей-СТМ

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» стал обладателем Pari Кубка России 2022. В финале сибиряки одержали уверенную победу над «ВВА-Подмосковье».

Победный матч прошел в гостях у подмосковного клуба. С десятой минуты матча преимущество постепенно стало переходить к «Енисею-СТМ».

— На 23 минута очень серьезно заполненная «ВТБ Арена» увидела первую попытку. «Енисея-СТМ» выиграл схватку, разогнал атаку из центра налево и в ее финале резкая перепасовка Александра Будыченко и Виктора Кононова на скорости привела к заносу пятнадцатого номера. Арбитрам потребовалось около пяти минут видеопросмотра, чтобы засчитать первое результативное действие в матче, — рассказали в пресс-службе клуба.

Сибиряки вошли во вкус и решили повторно пойти в атаку. На высоком уровне сыграли Карел Дю Пре и Давит Месхи. Далее команды продолжали обмениваться взаимными попытками реализовать удары. И все же главным героем игры стал «Енисей-СТМ». Команда с удовольствием атаковала и закономерно довела матч до победы.

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