В Кремле прокомментировали задержание сына красноярского губернатора Артема Усса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса. В Кремле заявили, что будут отстаивать права задержанного россиянина.

- Мы категорически против и осуждаем практику подобных арестов российских граждан, - сказал Песков.

Он также добавил, что Россия сделает все возможное для защиты интересов российских граждан за границей. А накануне сообщалось, что посольство РФ в Милане постоянно находится на связи с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана 17 октября по запросу США. Его, как и еще четырех Россиян и двух венесуэльцев, обвиняют в контрабанде нефти и обходе санкций. Сейчас он находится в Италии, решается вопрос об экстрадиции в США. Свою вину Артем Усс не признает.

Добавим, что сам Александр Усс заявил, что арест его сына был совершен исключительно по политическим мотивам. С этим согласились политологи и представители властей Красноярского края.

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