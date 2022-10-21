«Расцветут абрикосы и груши»: в Центральном парке Красноярска высадили декоративные деревья

Участники акции Фото: ИВАНОВА Диана

В Центральном парке Красноярска экологи, общественники, депутаты и активные жители высадили деревья на входной группе. Напомним, в парке началась большая реконструкция, которая продлится несколько лет. Там появятся новые детские площадки, будут восстановлены два утраченных исторических объекта XIX века – здание общественного собрания, которое потом заняло Вольное пожарное общество, и Царская беседка. Финансирует масштабную реконструкцию главной зоны отдыха красноярцев компания РУСАЛ.

– Реконструкция парка началась с входной группы, где работы уже завершаются, – говорит Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью алюминиевого дивизиона РУСАЛа. – Кроме того, в этом году идут работы по реконструкции исторической решетки парка. На следующий год запланировано масштабное озеленение пространства. К сожалению, на сегодняшний день в парке нет второго-третьего яруса зелени: мало кустарников, почти нет газонов, на которых можно посидеть с книжкой или устроить пикник. Все это архитекторы предусмотрели в проекте. Сегодня мы высадили восемь крупномерных деревьев на входной группе, а в следующем году продолжатся работы по высадке деревьев и кустарников, оборудованию газонов.

У входной группы в парк посадили 8 деревьев Фото: ИВАНОВА Диана

Основная цель озеленения парка – восстановление таежной экосреды и разделение на «тихие» и «активные» зоны отдыха. В будущем в парке обустроят 20 000 кв. метров газона, высадят 8 000 кустарников, 20 000 многолетников. Процент озелененности парка составит 76%, при сегодняшних 66%.

В посадке деревьев приняли участие экологи, общественники, депутаты и активные жители города. Породы выбраны необычные – уссурийская груша и маньчжурский абрикос. Им не страшны сибирские климатические условия.

– Красивоцветущих видов деревьев в парке мало, практически нет, поэтому решили посадить груши и абрикосы, – рассказала ведущий специалист института леса им. В.Н.Сукачева СО РАН по вопросам озеленения Мария Кириенко. – Это дальневосточные виды. Они растут на Дальнем Востоке, в Северной Корее и на северо-востоке Китая. Деревья пыле- и газоустойчивые, зимостойкие, что актуально для Сибири, и нетребовательны к почвенному плодородию. У абрикоса маньчжурского есть особенность – он зацветает до распускания листьев. Весной, до того, как появятся первые листья, распускаются красивые нежно-розовые цветы. По цветению это дерево можно сравнить с цветущими сакурами в Японии. И нам хочется, чтобы красноярцы использовали это место как городскую достопримечательность, приходили сюда весной и фотографировались. Деревья будут цвести последовательно – сначала в конце апреля - начале мая зацветут абрикосы, затем им на смену придет груша, которая тоже отличается обильным цветением. Кстати, оба вида плодоносят! Конечно, плоды собирать не советуем, потому что деревья все же растут в центре города, но полюбоваться можно.

При посадке деревьев использовали новую для Красноярска технологию. На дне двухметровой посадочной ямы располагается металлическая решетка с анкерами и тросами, чтобы можно было укрепить дерево.

Абрикосы и груши высаживали по новой технологии Фото: ИВАНОВА Диана

– Обычно крупномеры укрепляют при помощи растяжек – кольев и веревок. А новая система укрепления, во-первых, незаметна, а во-вторых, более надежна, – продолжает Мария Кириенко. – Посадочная яма многослойная: на дне дренажный слой керамзита, затем нижний слой из керамзита, песка и плодородной земли, сверху – снова плодородный слой. Ком земли обязательно накрывается кокосовым матом: он пропускает влагу и воздух и препятствует зарастанию сорняками, а зимой служит утепляющим слоем для корневой системы. Еще в каждой яме установлены дренажные трубы для полива и аэрации. Часто деревья в городе страдают от уплотнения почвы, что губительно для их корневой системы, а через трубу будет поступать необходимый воздух.

По мнению красноярского экоактивиста Артема Речицкого, Центральный парк знаковое, историческое место:

– Поэтому наша задача – беречь этот зеленый островок в центре города. Высаженные на входной группе парка деревья – это не только красиво. Они будут выполнять и экологическую задачу – отгородят парк от дорожной магистрали.

Добавим, компания уже не первый год реализует в Красноярске крупные социальные проекты, направленные на благоустройство любимых горожанами общественных пространств в исторической части города. Их инициатором был основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Фотоотчет об акции по высадке деревьев смотрите в нашей галерее.