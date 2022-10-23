В Красноярске ожидается теплая рабочая неделя Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске ожидается теплая рабочая неделя, но с ночными заморозками. Синоптики GISMETEO дали прогноз погода на последнюю неделю октября.

В понедельник ожидается до +3 градусов. Днем ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Возможен штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду. Ночью похолодает до 0 градусов.

Во вторник осадки закончатся, ветер немного стихнет, но порывы составят 13 м/с. Днем будет около +5 градусов. Ночью температура понизится до 0 градусов.

В среду и вторник синоптики обещают солнечную погоду без осадков и сильного ветра. Дневная температура будет колебаться в районе +7-8 градусов, а по ночам возможны заморозки до -1 градуса.

В пятницу днем температура составит +2 градуса. Синоптики обещают облачность с прояснениями. Вернется сильный ветер – до 14 метров в секунду. Ночью похолодает до -3 градусов.